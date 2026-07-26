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Seguridad

SSPC refuerza atención a internos con adicciones

La mayoría de internos en Cereso ingresaron por delitos contra la salud en modalidad de narcomenudeo

Por Rubén Pacheco

Julio 26, 2026 12:31 p.m.
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SSPC refuerza atención a internos con adicciones
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      Aunque se abstuvo de informar qué porcentaje de la población penitenciaria de San Luis Potosí presenta problemas de drogadicción, Jesús Juárez Hernández, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), declaró que se brinda seguimiento bajo cinco ejes de reinserción para las personas internas.

      Confirmó que la mayoría de las y los internos en los cinco Centros Estatales de Reinserción Social (Cereso) ingresaron por haber cometido delitos contra la salud, en su modalidad de narcomenudeo.

      Ante ese contexto, se le cuestionó si por tanto las personas privadas de la libertad (PPL)  son adictas alguna droga como marihuana, cristal u otra sustancia, sin embargo, no atendió el planteamiento de la prensa.

      Dijo que mediante un protocolo de intervención médica, profesionales de la salud brindan atención especializadas a los PPL que requieren de un tratamiento, a fin de  sobrellevar y recuperarse de la drogadicción.

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      Expuso que es mportante el proceso de reinserción social, porque cuando las personas están próximas a obtener la libertad, el Poder Judicial valora a través de la información de la SSPC, si las personas privadas de la libertad cumplen con el programa institucionalizado.

      "Hay un protocolo al respecto de un seguimiento a la salud. Tenemos un gran equipo de médicos y enfermeras, y aparte tenemos personal especializado que le da seguimiento a este tipo de problemas (drogadicción)", concluyó.

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