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CEPC anuncia inspecciones en juegos mecánicos de SLP

Clausuras podrían aplicarse si no se cumplen normas de protección civil durante el periodo vacacional.

Por Rubén Pacheco

Julio 26, 2026 01:07 p.m.
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CEPC anuncia inspecciones en juegos mecánicos de SLP
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      Ante el incremento del turismo y la movilidad en el estado por el período vacacional, Nadia Esmeralda Ochoa Limón, titular de la la Coordinación Estatal de Protección Civil (CEPC), anunció que la institución redoblará las inspecciones en espacios de diversión como circos, juegos mecánicos y otros actividades lúdicas.

      En la actualidad, decenas de juegos mecánicos se instalaron frente a la plaza Sendero, localizados un predio de la avenida Benito Juárez al oriente de la capital potosina, donde se observa gran afluencia de asistentes principalmente por la tarde noche.

      La funcionaria estatal explicó que los promotores y propietarios de eventos masivos deben de acercarse con la Coordinación Estatal, a fin de obtener las autorizaciones respectivas para la correcta operatividad y garantizar la seguridad de la ciudadanía.

      Advirtió que, si  los organizadores o dueños operan sin los permisos debidos, durante las inspecciones permanentes el personal de revisiones puede proceder con clausuras hasta en tanto no se solventan las observaciones identificadas en materia de protección civil.

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      Ochoa Limón reportó que diariamente se reciben solicitudes de planes de emergencia, destinados para la autorización de eventos especiales o masivos del sector público y privado.

      "Los analizamos y después le damos un visto bueno. Entonces sí será necesario, ya que el período vacacional sí va a tener más turismo,  más actividad económica y definitivamente, es necesario que nosotros redoblemos el esfuerzo", remató.

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