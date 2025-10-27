Cae construcción en SLP: CMIC

La falta de inversión y la escasa obra pública han provocado que la industria de la construcción en San Luis Potosí mantenga una tendencia a la baja desde hace más de 18 meses, reconoció

Leopoldo Stevens Pérez, presidente de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC) en la entidad.

El dirigente explicó que la situación no es exclusiva del estado, sino un reflejo de la desaceleración nacional derivada de la falta de recursos públicos y del menor intercambio económico con Estados Unidos.

“El negocio de la construcción sigue saliendo a la baja. Es una situación que se vive en todo el país”, apuntó. Ante este panorama, las empresas constructoras locales han tenido que reducir su actividad y mantener únicamente al personal administrativo, técnico y de supervisión, mientras que los empleos eventuales —dependientes de proyectos en ejecución— se han visto afectados.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

“Como no hay nuevos proyectos, los trabajadores entran cuando hay obra y se retiran al terminar; pero desde hace año y medio no se ha reactivado el sector”, explicó.

Respecto a la reconstrucción en la Huasteca potosina tras los daños del reciente huracán Stevens indicó que los desperfectos “no son tan graves como en otros estados”, aunque sí se

requerirán trabajos de reparación en diversas comunidades. Adelantó que la entrega de ayuda iniciará este fin de semana y que la cuantificación total de los daños podría conocerse la

próxima semana.