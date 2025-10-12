Cae titular de PC municipal, a 1 mes de ser investigado

Desde principios de septiembre, el alcalde Enrique Galindo Ceballos había anunciado una investigación interna a la Dirección de Protección Civil por presuntas anomalías en la expedición de licencias y la aprobación de licencias. Ayer, la alcaldía anunció la destitución del titular de la dependencia, Adrián Cortázar Ruiz, y de otros seis funcionarios, además de la apertura de una investigación por presuntos actos de corrupción.

La caída del funcionario empezó a gestarse a principios de septiembre, cuando Galindo Ceballos reveló que al menos dos semanas antes, había ordenado una indagatoria a la dependencia municipal tras una denuncia ciudadana de presuntas anomalías en la expedición de licencias y el visto bueno a planes de empresas.

A eso, indicó, se había sumado una instrucción directa de él a la Contraloría municipal.

Entonces, el edil afirmó que, en caso de confirmarse las denuncias, habría sanciones.

Poco más de un mes después, los resultados de la indagatoria fueron revelados por el titular de la Secretaría de Seguridad y de Protección Ciudadana (SSPC), Juan Antonio Villa: Cortázar Ruiz y otros seis funcionarios de la dirección fueron objeto de un “cese fulminante” por la detección de “elementos que acreditan presuntos actos de corrupción en la Dirección de Protección Civil de la capital”.

De acuerdo al comunicado oficial, fue el titular de la SSPC municipal, en coordinación con el oficial mayor, Salvador Moreno Arellano, quienes determinaron las destituciones.

“El Ayuntamiento de San Luis Potosí presentará una denuncia penal por estos hechos a la Fiscalía General del Estado, a fin de que se lleven a cabo las investigaciones necesarias y se determine, conforme a derecho, la probable responsabilidad de las personas involucradas”, dijo el titular de la SSPC.

Para ocupar el cargo vacante, Galindo Ceballos designó a Alejandro Polanco Acosta.

Cortázar Ruiz había sido designado titular de Protección Civil en agosto del año pasado.