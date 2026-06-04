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Socavón en Circuito Potosí, culpa de la 'herencia maldita': Vargas Tinajero

"Este puente ya tiene algunos años, que quede claro que nosotros no lo hicimos", subrayó

Por Rubén Pacheco

Junio 04, 2026 02:46 p.m.
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Socavón en Circuito Potosí, culpa de la herencia maldita: Vargas Tinajero
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      El puente vehicular ubicado en las inmediaciones donde se reportó un socavón en Soledad de Graciano Sánchez, no registró daños estructurales, informó Isabel Leticia Vargas Tinajero, titular de la Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas (Seduvop).

      En días recientes se dio cuenta de la aparición de un hundimiento en la lateral de Circuito Potosí o Anillo Periférico Oriente, metros adelante del puente vehicular de colonia La Virgen.

      La funcionaria estatal explicó que, durante la intervención técnica del personal de la Seduvop, se revisó la dala o cadena y las escamas del paso superior, corroborándose que no presenta daño estructural.

      "Lo que podemos decir, es que a simple vista se debió a un socavón, pero eso es algo que nosotros no construimos para estar claros (...) este puente ya tiene algunos años, pero lo que quiero que quede claro, es que nosotros no lo hicimos", subrayó.

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      Vargas Tinajero refirió que el hoyanco se generó por la ruptura de un tubo profundo debajo de la superficie de rodamiento, sin embargo, los trabajos de reparación fueron suficientes para subsanar la falla.

      "Como lo hemos venido manejando en esta administración, pues son cosas de la herencia maldita que nos ha dejado. Lo que nosotros pudimos ver: es que por debajo sí corre un tubo que está muy profundo", concluyó.

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