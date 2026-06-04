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Derechos Urbanos plantea red ciclista metropolitana

Se anuncian intervenciones tácticas en cruces con alta incidencia de accidentes para reducir riesgos

Por Ana Paula Vázquez

Junio 04, 2026 03:33 p.m.
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Foto: Citlally Montaño-Pulso

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      Más de 600 personas mueren y cerca de dos mil resultan lesionadas cada año en siniestros viales en San Luis Potosí. Frente a este escenario, la organización Derechos Urbanos planteó la creación de una red metropolitana de 913.1 kilómetros de infraestructura ciclista como una estrategia para reducir riesgos y replantear la movilidad en la zona conurbada.

      La propuesta contempla la construcción de corredores ciclistas turísticos, barriales, distritales y metropolitanos que permitan conectar centros urbanos, zonas habitacionales, espacios públicos y sistemas de transporte. Además, incorpora acciones enfocadas en movilidad peatonal, recuperación del espacio público y seguridad vial.

      Integrantes de la organización señalaron que el proyecto fue elaborado a partir de años de análisis sobre movilidad urbana, documentación de puntos de riesgo y trabajo realizado por colectivos ciudadanos que han impulsado alternativas de transporte y calles más seguras para peatones y ciclistas.

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      Como parte de la iniciativa, también se anunciaron intervenciones de urbanismo táctico en cuatro cruces con alta incidencia de accidentes: la Glorieta de Morales, Fray Diego de la Magdalena y Vasco de Quiroga, Avenida San Pedro con Carretera 57 y Avenida Industrias con Rutilo Torres. Las acciones buscarán reducir riesgos mediante adecuaciones temporales al espacio vial.

      Antes de ser presentado a los municipios metropolitanos, el proyecto será sometido a una consulta pública durante los próximos 30 días para recabar observaciones ciudadanas. La intención es consolidar una propuesta que pueda incorporarse a los instrumentos de planeación urbana y movilidad de la región.

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