Derechos Urbanos plantea red ciclista metropolitana

¿Quieres resumir esta noticia? Clic aquí Resumen Destacados Preguntas y respuestas

Más de 600 personas mueren y cerca de dos mil resultan lesionadas cada año en siniestros viales en San Luis Potosí. Frente a este escenario, la organización Derechos Urbanos planteó la creación de una red metropolitana de 913.1 kilómetros de infraestructura ciclista como una estrategia para reducir riesgos y replantear la movilidad en la zona conurbada.

La propuesta contempla la construcción de corredores ciclistas turísticos, barriales, distritales y metropolitanos que permitan conectar centros urbanos, zonas habitacionales, espacios públicos y sistemas de transporte. Además, incorpora acciones enfocadas en movilidad peatonal, recuperación del espacio público y seguridad vial.

Integrantes de la organización señalaron que el proyecto fue elaborado a partir de años de análisis sobre movilidad urbana, documentación de puntos de riesgo y trabajo realizado por colectivos ciudadanos que han impulsado alternativas de transporte y calles más seguras para peatones y ciclistas.

LEA TAMBIÉN Reprochan titubeos municipales en el rubro de movilidad La alcaldía ha anunciado acciones, pero ha concretado poco, dice activista

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Como parte de la iniciativa, también se anunciaron intervenciones de urbanismo táctico en cuatro cruces con alta incidencia de accidentes: la Glorieta de Morales, Fray Diego de la Magdalena y Vasco de Quiroga, Avenida San Pedro con Carretera 57 y Avenida Industrias con Rutilo Torres. Las acciones buscarán reducir riesgos mediante adecuaciones temporales al espacio vial.

Antes de ser presentado a los municipios metropolitanos, el proyecto será sometido a una consulta pública durante los próximos 30 días para recabar observaciones ciudadanas. La intención es consolidar una propuesta que pueda incorporarse a los instrumentos de planeación urbana y movilidad de la región.