Exdiputada Nadia Ochoa Limón es nueva titular de la CEPC

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El secretario general de Gobierno, J. Guadalupe Torres Sánchez llevó a cabo la toma de protesta de Nadia Ochoa Limón como titular de la Coordinación Estatal de Protección Civil (CEPC).

Esto, luego de la salida de Mauricio Ordaz Flores que dejó la dependencia por cuestiones de salud y de que estuviera como encargado de la CEPC, César Manuel Rocha.

Con este nombramiento, "se fortalece el compromiso de seguir trabajando por la prevención, la protección y la seguridad de las y los potosinos", señaló Torres Sánchez en sus redes sociales.

Ochoa Limón es Licenciada en Mercadotecnia y Comunicación por el ITESM y fue diputada del PVEM en el periodo 2021-2024.

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