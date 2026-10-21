Caída del empleo, "un error de dedo"

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Los 14 mil empleos que el IMSS considera como perdidos en septiembre puede deberse más a un error de dedo, porque los empleados formales van a la alza, aseguró el secretario del Trabajo y Previsión Social del gobierno estatal Crisógono Sánchez Lara.

El funcionario señala que la informalidad de comerciantes que se instalan en el tianguis dominical de las vías, por lo general proviene de personas que se dedican al empleo formal en otra parte.

Sánchez Lara informó que la tendencia va en incremento porque la empresa japonesa Musashi anunció una expansión que llevará a la contratación de más trabajadores.

Explicó que había un incremento de 17 mil plazas y disminuyó 14 mil, lo que indica que en concreto hay un alza de 3 mil empleos formales.

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Dijo que de manera natural, San Luis Potosí se encuentra encima de la meta trazada para la generación de empleos.

Admitió que la caída en el índice de empleos formales, se dio principalmente en la Zona Huasteca, donde hay factores de empleo temporal formal que provocan variaciones bruscas en la contratación de trabajadores.

Es muy difícil que una empresa ofrezca un incremento de más de 16 mil empleos o una caída brusca de más de 14 mil, puntualizó. Agregó que según las cifras de la dependencia estatal, van a la alza e incluso a un ritmo más alto que la mayor parte de los estados a nivel nacional. Todo ese escenario ayudará a que el empleo formal vaya ganando terreno, pero también a tener la plantilla laboral dentro de la formalidad.