Calla el constructor del sonido radiofónico

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Algunos construyen caminos para el sonido y otros están detrás del sonido; de estos últimos fue Efraín Ochoa Aguirre, uno de los técnicos radiofónicos más queridos de la historia, recordado por cientos de personas y un líder carismático que sacó de apuros desde las tareas más sencillas hasta la instalación de radiodifusoras nuevas.

Efraín Ochoa dejó el mundo terrenal el fin de semana y este domingo fue despedido en una misa por cientos de personas con prolongados aplausos, lágrimas y un muy amplio reconocimiento.

HUMILDAD Y GENEROSIDAD

A TODA PRUEBA

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La vida generosa de Efraín Ochoa, un hombre universitario de fondo y alejado de la mezquindad, lo describe en extremo inteligente, creador de un legado insuperable y de generaciones formadas con alto perfeccionismo, se resume en 66 años transcurridos desde el 2 de abril de 1960 y hasta el 6 de noviembre de 2026.

Quizá una de sus biógrafas de mayor detalle es Beatriz Silva Proa, eterna estudiosa de la historia de la radio de San Luis Potosí. Lo recuerda como un hombre desprendido y siempre compartido con sus conocimientos, constructor de generaciones competentes para la radio, bonachón, chistoso, espontáneo, pero sobre todo, una mano incondicional tendida para todo aquel que lo necesitaba. Fue bromista, goloso y enamorado de conocida bebida refrescante acompañada de galletas o pan y gran consumidor de arroz con plátano".

Cualquier antojo lo resolvía con un pambazo, los tamales en hoja de maíz o las tortas de chilaquil. Se le describe como un hombre muy sabio, que sabía aconsejar y que marcaba el camino que se debería seguir.

REPARADOR DE

BASURITAS SONORAS

Con 46 años de experiencia en la XEXQ, Radio Universidad en amplitud modulada y como técnico generador de la infraestructura de la XHUSP, Radio Universidad en frecuencia modulada, nacida apenas en 1992, Efraín Ochoa era su propio reparador de sueños, escuchaba una y otra vez cada audio y retiraba sin misericordia las basuras sonoras, cuidando minuto a minuto la perfección del producto auditivo que caía en sus manos para editar. La calidad del audio era su carta

de presentación.

El productor y técnico radiofónico siempre ofreció un carisma raro de encontrar: cultivaba amistades casi a diario, no le costaba ayudar y su propia gente cuidaba de él y lo siguió hasta el día en que se fue del plano terrenal, como se da testimonio en cientos de publicaciones en redes sociales, más allá al de las institucionales de los lugares donde trabajó

Dejó profunda huella entre el personal de medios de comunicación, docentes y alumnos de escuelas y hasta con otros amigos que construyó como la familia Ruelas en el Sindicato de Trabajadores de la Industria de la Radio Televisión y Telecomunicaciones (STIRTT).

Él hizo realidad mandar al aire la XEBM, La Rancherita, del Grupo Radiofónico Briones. Es decir, su mundo y su pasión fue

la radio.

MELÓMANO ENTERO

Admiraba a Julián Carrillo, el creador del sonido 13, adoraba el jazz y de vez en cuando le entraba la música popular. En sus andares hizo amistad con Amparo Ochoa y Gabino Palomares.

Esa afición por la música le dio la vida entera que consideraba cada 2 de abril una fiesta nacional, bromeando con su fecha de nacimiento y una fiesta cívica de la historia de México.

Esas combinaciones incluyen su aportación como pionero técnico en el trabajo de debut de la Orquesta Sinfónica del Estado de José Miramontes Zapata, el jueves 28 de julio del año 2000, con la interpretación de "La pasión, según San Mateo". La orquesta se presentó en la Catedral.

Encabezó las grabaciones discográficas de los periodos de rectorado de Alfonso Lastras Ramírez, Jaime Valle Méndez y una parte de Mario García Valdez. Trabajo con Saúl Sandate y le produjo un trabajo a Magdalena Vázquez Baconier.

PROGRAMAS Y CINE

Actores y productores cinematográficos recurrieron a él. Eran los titanes o magnates.

Se le reconoce el trabajo realizado para producir, con Claudio Brook, una serie de la historia de la fundación de la ciudad de San Luis Potosí, en la celebración del aniversario número 400, en 1992.

La orquesta dirigida por Julio de Santiago, interpretó melodías en la Plaza de los Fundadores durante la celebración del 90 aniversario de la autonomía universitaria. Efraín fue el creador del diseño sonoro acompañado

de pirotecnia.

LOS ESTUDIANTES, TODO

SU QUERER

Después de sus dos hijas, Efraín Ochoa adoraba a sus alumnos, y los tenía en un pedestal.

Lo saben los propios estudiantes y así reconocieron este domingo la huella imborrable de Ochoa Aguirre, el de la vida que no hace ruido, pero sin la cual el silencio absoluto sería poderoso. La arquitectura sonora de Efraín se convirtió en la homilía del sacerdote.

Lo que corresponde a los alumnos es el aprendizaje no solo de la teoría, sino de la ética del oficio radiofónico para perfeccionar productos. Es así como les dejó una huella profunda tanto a alumnos como locutores, periodistas y guionistas. Le llegaba a todo: resolvió la amplitud modulada, comprobó el trabajo de la onda corta, trabajo en el perfeccionamiento de la frecuencia modulada y llegó hasta el internet, ese tan amado para el streaming y tan necesario para la comunicación moderna.

El Ave María al estilo de interpretación de Charles Gounod, nudos en la garganta, aplausos, lágrimas y el anecdotario fueron testimonios visibles de la profunda impronta de Efraín.