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Galindo reconoce contactos con el grupo de Sánchez Zumaya

«Es un buen amigo mío y yo no lo niego», dijo el alcalde

Por Rolando Morales

Noviembre 08, 2026 11:18 a.m.
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Galindo reconoce contactos con el grupo de Sánchez Zumaya
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      El alcalde de San Luis Potosí, Enrique Galindo Ceballos, descartó que exista algún acuerdo político o acercamiento estructurado con integrantes del grupo de Gerardo Sánchez Zumaya, aunque reconoció que algunos de sus allegados lo han buscado y que mantiene comunicación con ellos.

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      El edil dijo que conserva una amistad con Sánchez Zumaya y aseguró que lamenta lo ocurrido con el empresario, aunque señaló que hasta ahora no se conoce con certeza qué le sucedió. "Es un buen amigo mío y yo no lo niego", expresó al referirse a su relación personal con él.

      Galindo reconoció que integrantes del grupo político han sostenido conversaciones con él, pues los recibe, los saluda y platica con ellos; sin embargo, rechazó que estos contactos representen una alianza o una incorporación política a su proyecto rumbo al 2027. "El zumayismo con Enrique Galindo no hay nada por el estilo", sostuvo.

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      El alcalde también defendió a quienes integraban el grupo de Sánchez Zumaya, al considerar que han sido objeto de señalamientos injustos por su relación con el empresario. Afirmó que sus integrantes no tienen responsabilidad en los hechos relacionados con su antiguo líder político.

      Añadió que el grupo participaba en la actividad política y que, de manera repentina, se quedó sin quien lo encabezara, por lo que pidió no confundir sus acercamientos personales con una operación política conjunta.

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