logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

Una nueva historia comienza para Isabella

Fotogalería

Una nueva historia comienza para Isabella

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
SLP

Hay empresas sin brigadas de emergencia en la Zona Industrial

Protección Civil estatal realiza inspecciones al azar

Por Rubén Pacheco

Noviembre 08, 2026 01:54 p.m.
A
Hay empresas sin brigadas de emergencia en la Zona Industrial
¿Quieres resumir esta noticia?

Resumen

Destacados

    Preguntas y respuestas

      ¿Qué te pareció el resumen?

      Este resumen y los análisis automáticos fueron generados por inteligencia artificial, por lo que podrían contener imprecisiones. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo.

      Desarrollado por SACS IA

      Aunque un alto porcentaje de las empresas de la zona industrial cumplen con la conformación y capacitación de las unidades internas de Protección Civil, existen algunas que carecen de las mismas, informó Nadia Esmeralda Ochoa Limón, titular de la Coordinación Estatal de Protección (CEPC).

      Ante este tipo de incumplimiento, advirtió que la institución lleva a cabo inspecciones permanentes de forma aleatoria, en cuyas visitas se constata la creación de los grupos, o en el peor de los casos, cuentan con ellas, pero carecen de instrucción.

      Remarcó que las compañías deben tener de forma obligatoria tales agrupaciones de reacción, en aras de reaccionar con mayor agilidad y evitar que cualquier tipo de incidencia sea mayor magnitud.

      "La importancia de que todas las empresas, todos los inmuebles tengan en todos sus trámites debidamente con Protección Civil estatal, en donde se presenten internos y que se sepa que su personal está capacitado", remató.

      ¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


      LEA TAMBIÉN

      PC da de baja a albergues que incumplen con normas

      Derivado de una reciente visita encabezada por autoridades federales, se formalizó la baja de varios albergues del registro estatal, informó Nadia Esmeralda Ochoa Limón, titular de la Coordinación Est...

      En entrevista, dijo que resulta indispensable atender tales observaciones, a fin de reaccionar ante eventualidades como primeros auxilios, uso de extintores, evacuación de inmuebles y demás intervenciones.

      "Justo esto hace la diferencia. Hemos tenido otros casos donde también se reportan conatos de incendio en la zona industrial, y se pueden contener en menos de 10 minutos gracias a la gran respuesta y capacidad de sus colabores que están capacitados", expuso.

      Lo más visto

      MINUTO A MINUTO

      no te pierdas estas noticias

      Promueven calculadora de finiquitos que no funciona
      Promueven calculadora de finiquitos que no funciona

      Promueven calculadora de finiquitos que no funciona

      SLP

      Rubén Pacheco

      El Centro de Conciliación Laboral la ofrece como herramienta en línea, pero el enlace oficial lleva a una página inaccesible.

      Hay empresas sin brigadas de emergencia en la Zona Industrial
      Hay empresas sin brigadas de emergencia en la Zona Industrial

      Hay empresas sin brigadas de emergencia en la Zona Industrial

      SLP

      Rubén Pacheco

      Protección Civil estatal realiza inspecciones al azar

      Galindo descarta acuerdo político con grupo Sánchez Zumaya
      Galindo descarta acuerdo político con grupo Sánchez Zumaya

      Galindo descarta acuerdo político con grupo Sánchez Zumaya

      SLP

      Rolando Morales

      Galindo afirmó que mantiene amistad con Sánchez Zumaya y lamenta lo ocurrido con el empresario, sin confirmar detalles sobre su situación.

      Analizan intervenir Prolongacion López Mateos
      Analizan intervenir Prolongacion López Mateos

      Analizan intervenir Prolongacion López Mateos

      SLP

      Rolando Morales

      El Ayuntamiento revisará la solicitud vecinal para pavimentación y drenaje en la prolongación Adolfo López Mateos.