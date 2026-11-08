Hay empresas sin brigadas de emergencia en la Zona Industrial

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Aunque un alto porcentaje de las empresas de la zona industrial cumplen con la conformación y capacitación de las unidades internas de Protección Civil, existen algunas que carecen de las mismas, informó Nadia Esmeralda Ochoa Limón, titular de la Coordinación Estatal de Protección (CEPC).

Ante este tipo de incumplimiento, advirtió que la institución lleva a cabo inspecciones permanentes de forma aleatoria, en cuyas visitas se constata la creación de los grupos, o en el peor de los casos, cuentan con ellas, pero carecen de instrucción.

Remarcó que las compañías deben tener de forma obligatoria tales agrupaciones de reacción, en aras de reaccionar con mayor agilidad y evitar que cualquier tipo de incidencia sea mayor magnitud.

"La importancia de que todas las empresas, todos los inmuebles tengan en todos sus trámites debidamente con Protección Civil estatal, en donde se presenten internos y que se sepa que su personal está capacitado", remató.

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En entrevista, dijo que resulta indispensable atender tales observaciones, a fin de reaccionar ante eventualidades como primeros auxilios, uso de extintores, evacuación de inmuebles y demás intervenciones.

"Justo esto hace la diferencia. Hemos tenido otros casos donde también se reportan conatos de incendio en la zona industrial, y se pueden contener en menos de 10 minutos gracias a la gran respuesta y capacidad de sus colabores que están capacitados", expuso.