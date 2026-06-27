Calor extremo dispara los golpes de calor

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Pese a las lluvias y los días nublados registrados en las últimas semanas, las altas temperaturas en San Luis Potosí han generado ligero aumento de confirmaciones de personas afectadas por calor.

Hasta el 30 de mayo, la entidad potosina registraba 19 casos de afectaciones por las altas temperaturas en la temporada de calor, de ellas 14 corresponden a casos de personas deshidratadas y cinco a pacientes con golpes de calor.

En tanto, para el 12 de mayo la cifra incrementó a 20 personas dañadas por el calor en exceso, 15 por deshidratación y cinco por golpe de calor.

A su vez, el informe semanal de la Dirección General de Epidemiología (DGE) actualizado hasta este viernes, precisó que la cuantía oficial acumula 29 pacientes, 22 por deshidratación y siete por golpe de calor.

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Las temperaturas máximas de 30 a 35 grados Celsius se reportaron en Zacatecas, en el este de San Luis Potosí y Morelos.

Debido a que la zona Huasteca sigue siendo la más calurosa del estado, la Coordinación Estatal de Protección Civil (CEPC) y la Secretaría de Educación del Gobierno del Estado (SEGE), decidieron adelantar la conclusión del ciclo escolar 2025-2026.