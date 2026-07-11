Cambia asignación de plazas de docentes en telesecundarias

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El proceso de asignación de plazas solicitadas por docentes de telesecundaria, se retomará atendiendo quejas y peticiones de los propios integrantes del gremio que argumentaban, un proceso inequitativo y se tiene la garantía de que reuniendo los requisitos, cada uno tendrá acceso a la plaza que le corresponde, informó el secretario general de la Sección 26 del sindicato nacional de trabajadores de la Educación (SNTE) Juan Carlos Bárcenas Ramírez.

Luego de que los propios docentes de telesecundaria protestaron por un intento de asignación de plazas a personal cercano a coordinadores y hasta funcionarios de SEGE, el líder sindical aseguró que deberán tener la tranquilidad de el proceso se desarrollará como se establecen los lineamientos, los procesos de cambio, que por lo menos deban estar basados en una solicitud planteada con un mínimo de un año de antelación.

Añadió que canalizaron las inquietudes de profesores que informaron que había unos lugares que ya estaban ocupados.

"De hecho solicité la revisión con el colegiado de la materia laboral del Sistema de Telesecundarias, conjuntamente con el jefe de departamento".

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Dijo Bárcenas Ramírez que están revisando uno a uno los espacios que los trabajadores sindicalizados reclaman que sean ofrecidos directamente a quienes los merecen, pero por lo pronto ya están giradas las instrucciones para revisar todos los espacios.

Añadió que los cambios se pueden dar por necesidad de servicio, por casos de salud, por motivos de seguridad, por pendientes jurídicos que implica la movilidad de los profesores, que no los consideran y a veces se cree que pueden hacer uso de todos los espacios, de manera que el motivo obligará a la revisión de escuela por escuela, de manera que los espacios vacantes por una incidencia sean cubiertos como se ordena en la norma.