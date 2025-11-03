Camiones de carga invaden zona urbana

Todavía abundan los camiones de carga pesada que invaden calles de la zona urbana, por ejemplo, los de carga en remolque, pasan de manera cotidiana por la Zona Universitaria y del Hospital Central, y no hay gente de Tránsito que los detenga.

A los alrededores, sólo hay una tienda de autoservicio que requiere de la llegada de vehículos pesados, por los que se supone debería existir un horario de carga y descarga en horas de menor tráfico.

Sin embargo, ya se hizo costumbre que los camiones de mayor tamaño se trasladan con sus mercancías o vacíos por el interior de las calles universitarias, es decir, los camiones de grandes dimensiones conviven con los autobuses de transporte urbano, el cruce de estudiantes, la circulación diaria a pie o en vehículo tanto de pacientes como de familiares, la movilización de mercancías de las tiendas cercanas y el paso de los vecinos de Lomas Primera Sección o de automovilistas de largo trayecto.

En el sitio se aprecian curvas de nivel que dificultan el tráfico de camiones pesados, sobre todo en el punto de la Plaza Monumental Bicentenario (el mirador, el monumento a Manuel José Othón y el asta monumental), y la incorporación hacia la carretera

a Guadalajara.

Aunque es una salida fácil, las dimensiones de los camiones de gran tonelaje hacen imposible la visibilidad, y los puntos ciegos de los camiones pudieran generar accidentes en la zona escolar.