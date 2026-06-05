logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

CRISTO EN SUS CORAZONES

Fotogalería

CRISTO EN SUS CORAZONES

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
SLP

Denuncia Badillo "fuego amigo" entre morenistas

Badillo rechazó división interna en Morena pero admitió campañas de desprestigio previas contra su dirigente.

Por Ana Paula Vázquez

Junio 05, 2026 03:00 a.m.
A
Denuncia Badillo "fuego amigo" entre morenistas
¿Quieres resumir esta noticia?

Resumen

Destacados

    Preguntas y respuestas

      ¿Qué te pareció el resumen?

      Este resumen y los análisis automáticos fueron generados por inteligencia artificial, por lo que podrían contener imprecisiones. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo.

      Desarrollado por SACS IA

      Morena ha enfrentado campañas negras promovidas desde sus propias filas, reconoció el diputado local Cuauhtli Badillo Moreno, quien confirmó que algunos aspirantes del partido, han sido señalados por ataques contra la dirigente estatal Rita Ozalia Rodríguez Velázquez.

      Campañas negras internas en Morena y ataques a la dirigente estatal

      Las declaraciones surgieron luego de que en redes sociales, circulara una imagen donde se mofan del partido con una supuesta manta colocada en la fachada de la sede en alusión a la insuficiente voluntad política.

      Uso de inteligencia artificial y postura del diputado

      ¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


      Badillo Moreno afirmó que el material fue generado mediante inteligencia artificial y consideró que casos como éste, justifican la reforma que se ha impulsado en la materia.

      Al ser cuestionado sobre versiones que atribuyen la difusión del material, a simpatizantes de Gerardo Sánchez Zumaya, el legislador rechazó que exista una ruptura dentro de Morena, aunque reconoció que anteriormente se registraron campañas de desprestigio contra su presidenta estatal.

      Lo más visto

        MINUTO A MINUTO

        no te pierdas estas noticias

        Reporta Conagua niveles altos en presas de SLP
        Reporta Conagua niveles altos en presas de SLP

        Reporta Conagua niveles altos en presas de SLP

        SLP

        Redacción

        Pronósticos meteorológicos indican lluvias que podrían fortalecer las reservas de agua en la entidad

        Derechos Urbanos plantea red ciclista metropolitana
        Derechos Urbanos plantea red ciclista metropolitana

        Derechos Urbanos plantea red ciclista metropolitana

        SLP

        Ana Paula Vázquez

        Se anuncian intervenciones tácticas en cruces con alta incidencia de accidentes para reducir riesgos

        Exdiputada Nadia Ochoa Limón es nueva titular de la CEPC
        Exdiputada Nadia Ochoa Limón es nueva titular de la CEPC

        Exdiputada Nadia Ochoa Limón es nueva titular de la CEPC

        SLP

        Redacción

        Esto, luego de la salida de Mauricio Ordaz, que dejó la dependencia por cuestiones de salud

        Socavón en Circuito Potosí, culpa de la herencia maldita
        Socavón en Circuito Potosí, culpa de la herencia maldita

        "Socavón en Circuito Potosí, culpa de la 'herencia maldita'"

        SLP

        Rubén Pacheco

        "Este puente ya tiene algunos años, que quede claro que nosotros no lo hicimos", subrayó Vargas Tinajero