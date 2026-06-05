Denuncia Badillo "fuego amigo" entre morenistas

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Morena ha enfrentado campañas negras promovidas desde sus propias filas, reconoció el diputado local Cuauhtli Badillo Moreno, quien confirmó que algunos aspirantes del partido, han sido señalados por ataques contra la dirigente estatal Rita Ozalia Rodríguez Velázquez.

Campañas negras internas en Morena y ataques a la dirigente estatal

Las declaraciones surgieron luego de que en redes sociales, circulara una imagen donde se mofan del partido con una supuesta manta colocada en la fachada de la sede en alusión a la insuficiente voluntad política.

Uso de inteligencia artificial y postura del diputado

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Badillo Moreno afirmó que el material fue generado mediante inteligencia artificial y consideró que casos como éste, justifican la reforma que se ha impulsado en la materia.

Al ser cuestionado sobre versiones que atribuyen la difusión del material, a simpatizantes de Gerardo Sánchez Zumaya, el legislador rechazó que exista una ruptura dentro de Morena, aunque reconoció que anteriormente se registraron campañas de desprestigio contra su presidenta estatal.