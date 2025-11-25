Campesinos bloquearon carreteras

Día de caos estatal. Retrasos de horas, estacionamientos en la carpeta asfáltica y uso de vías alternas, vivieron aquellos que fueron tomados por sorpresa y sufrieron los bloqueos de casi todas las carreteras que confluyen en la zona metropolitana de San Luis Potosí.

Una de las manifestaciones fue atendida por la tarde por los diputados federales Graciela Gaitán y José Luis Fernández “El Chiquis”.

A lo largo del día ya se habían multiplicado los bloqueos en el territorio potosino. A medio día había seis puntos de bloqueo carretero que estrangulan la mayor parte de las carreteras que salen de la capital potosina.

El primero se ubicaba dentro de la zona urbana en el Anillo Periférico Oriente (Circuito Potosí) en el cruce del acceso a la Colonia La Virgen.

Oro bloqueo estaba en el anillo periférico norte y su cruce con la carretera a Zacatecas, con vigilancia preventiva de la Policía Vial de la capital, otro en la carretera a Zacatecas, próximo a la gasolinera conocida como La Posta, donde hubo personal de Protección Civil del Estado y de la Guardia Civil Estatal. Uno más fue en la carretera San Luis - Guadalajara, en el entronque con el acceso a la comunidad El Águila. Hubo otro en la carretera a Matehuala, en las proximidades del entronque con el acceso a la cabecera municipal de Villa de Arista.

Por último, campesinos bloquearon la carretera 57, tramo San Luis - Querétaro, fuera del territorio potosino, en el acceso al municipio de San Luis de la Paz, Guanajuato.

Aunque los primeros campesinos bloquearon la carretera Zacatecas a la altura de la gasolinera La Posta, seguridad pública municipal evitó mandar el tráfico a la zona de obstrucción vial.

Para prevenir incidencias, elementos de la policía vial de la capital desviaron el tráfico.

Los grupos demandaron que la Cámara de Diputados rechace la Ley de Aguas Nacionales que pretende limitar la extracción para la producción agrícola así como la vuelta del subsidio por consumo de energía eléctrica para los equipos de bombeo.