Canaco renueva consejo directivo
Mauricio Mahbub Tamez encabezará el Consejo Directivo 2026-2027 de Canaco Servytur
Resumen
Destacados
Preguntas y respuestas
La Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de San Luis Potosí renovó su Consejo Directivo para el periodo 2026-2027, que será encabezado por Mauricio Mahbub Tamez.
A la toma de protesta acudió el secretario general de Gobierno, J. Guadalupe Torres Sánchez, en representación del gobernador Ricardo Gallardo Cardona, donde planteó que la administración estatal mantendrá comunicación con las cámaras empresariales.
De acuerdo con el comunicado oficial, Torres Sánchez señaló que el Gobierno estatal busca sostener una relación de diálogo, coordinación y respeto con organismos como Canaco Servytur, al considerar que el sector empresarial participa en la generación de empleo, inversión y actividad económica.
El funcionario también sostuvo que el sector terciario representa una parte relevante de la economía local, al aportar, según sus datos, alrededor del 80 por ciento del Producto Interno Bruto.
¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí
Durante el evento, el Gobierno estatal reconoció el papel de la cámara empresarial en el desarrollo económico de San Luis Potosí y ofreció mantener canales de comunicación con el nuevo consejo directivo.
Torres Sánchez agregó que la administración estatal continuará con proyectos de infraestructura, entre ellos obras viales, puentes, carreteras y distribuidores, al señalar que forman parte de la estrategia para mejorar la movilidad y la competitividad en la entidad.
no te pierdas estas noticias
Canaco renueva consejo directivo
Pulso Online
Mauricio Mahbub Tamez encabezará el Consejo Directivo 2026-2027 de Canaco Servytur
Reforma judicial permite "perfiles a modo": abogados
Ana Paula Vázquez
Cambios desvirtúan la voluntad ciudadana expresada en las urnas, advierte gremio
Fanfest rompe récord con 106 mil asistentes
Samuel Moreno
El evento ha favorecido el consumo en el Centro