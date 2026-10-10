Canirac entrega premios Dionisio

¿Quieres resumir esta noticia? Clic aquí Resumen Destacados Preguntas y respuestas

Empresas potosinas recibieron los premios Dionisio a la calidad de restaurantes, chefs y baristas, evaluación a cargo de la Cámara Nacional de la Industria Restaurantera y Alimentos Condimentados. El certamen 2026 estrenó categorías. El segundo evento organizado por la Cámara Nacional de la Industria Restaurantera y Alimentos Condimentados (Canirac), reconoció a los restaurantes que en el periodo de octubre de 2025 a octubre de 2026, fueron evaluados por características que el jurado integrado por especialistas, consideró destacadas, entre las que incluyeron la Gran Central como el restaurante del año.

El presidente local del organismo empresarial, Alejandro Espinoza Abaroa, consideró importante reconocer a los restaurantes porque se tiene que visibilizar el esfuerzo que realizan para dar vida y originalidad a su trabajo diario.

Esta forma, para el caso de la categoría de Restaurante de mejor presentación digital, el ganador fue Container The Park 7B. En el grupo de Restaurante de desayunos, el ganador fue Dulce Amor, Café y Garnacha.

En el rubro de los antojitos mexicanos, en la categoría Mejor Taquería, el restaurante ganador fue Taquería El Jefe. Fue creada una categoría de Responsabilidad Social y el jurado otorgó el reconocimiento a los restaurantes Armadillo Mágico y La Legendaria, ambos con diversas labores que llevan beneficios adicionales a la actividad de preparación de alimentos.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Luego de una revisión a diferentes perfiles y organizaciones, el jurado otorgó el premio de Servicio de Catering y Banquetas al Centro Potosino de Convenciones, el de Benigno Arriaga. Presentaron una categoría de Mejor Experiencia Gastronómica y el premio recayó en el restaurante Pozo de Luna.

En el caso de los restaurantes de servicios detallistas o enfocados en un segmento específico de comensales, el mejor restaurante especializado en cortes y carnes para los premios 2026 fue La Cabaña de Pecos.

En el segmento de la comida del mar, la categoría de marisquería, el jurado calificador entregó el premio a la Marisquería La Piraña Cubana.

Para la categoría de cocina tradicional mexicana, el ganador fue la Cenaduría Alebrije. Este año, en el segmento de la cocina regional, el ganador Rincón Huasteco. Le siguió el premio a Restaurantes de cocina étnica, que se ganó Wavia. El ejor restaurante de hotel fue Hotel Casa H.

Los que preparan bebidas también fueron premiados y en la categoría de Mixología del año 2026, el ganador fue Erwin Castillo. El Chef repostero del año fue un premio para Valeria Hernández Rodríguez. Le siguió el premio al Restaurante Revelación del Año, reconocido a Texas Roadhouse.

Para la categoría Cocina Chef del Año resultó ganador Carlos Alejandro García García, con una mención especial para Cocina Chef del Año a "Basilio". Coronó la premiación el restaurante Gran Central, en la categoría de restaurante del año.