Canirac prevé hasta 100% más ventas por Día del Padre

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La celebración del Día del Padre se perfila como un alivio importante para el sector restaurantero en San Luis Potosí, que anticipa uno de sus mejores fines de semana del mes gracias al incremento en la afluencia de comensales y reuniones familiares en establecimientos de alimentos y bebidas.

El presidente de la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados (Canirac) en la entidad, Alejandro Espinosa Abaroa, estimó que las ventas podrían registrar un crecimiento que oscila entre el 50 y hasta el 100 por ciento, impulsadas por la tradición de celebrar esta fecha en restaurantes.

De acuerdo con el líder empresarial, este comportamiento responde a un patrón recurrente en el que las familias potosinas optan por salir a convivir y festejar a los padres en espacios de consumo, lo que eleva de manera significativa la demanda de servicios en comparación con un fin de semana habitual.

Espinosa Abaroa señaló que los establecimientos afiliados a la cámara ya se encuentran preparados para enfrentar un aumento en la clientela, tanto en capacidad operativa como en servicio, con el objetivo de aprovechar el repunte de una de las fechas más relevantes para el gremio restaurantero.

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Finalmente, destacó que el Día del Padre no solo representa un incremento en ventas, sino también una oportunidad clave para fortalecer la derrama económica del sector en la entidad, por lo que confió en que las expectativas se cumplan y el comportamiento del consumo confirme la tendencia de crecimiento.