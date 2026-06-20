Muere hombre atropellado en carretera a Zacatecas
El conductor responsable huyó, luego del accidente ocurrió cerca de la comunidad de Derramadero
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Un hombre perdió la vida la noche de este viernes tras ser atropellado por un vehículo cuyo conductor se dio a la fuga, en la carretera a Zacatecas, a la altura del municipio de Mexquitic de Carmona.
El reporte fue recibido alrededor de las 20:30 horas, cuando se informó sobre una persona arrollada en el kilómetro 27 de la citada vía federal, cerca de la comunidad de Derramadero.
De acuerdo con los primeros reportes, la víctima intentaba cruzar la carretera cuando fue embestida por un vehículo del que no se tienen características, ya que el responsable escapó del lugar.
Debido a la fuerza del impacto, el cuerpo quedó sobre el carril izquierdo con dirección hacia Zacatecas, presentando severas lesiones.
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Paramédicos de Mexquitic acudieron al sitio, pero al revisar al hombre confirmaron que ya no contaba con signos vitales.
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Elementos de la Policía Municipal acordonaron la zona para preservar los indicios, mientras agentes de la Policía de Investigación y peritos de la Fiscalía General del Estado realizaron las diligencias correspondientes y el levantamiento del cuerpo.
Las autoridades iniciaron las investigaciones para tratar de identificar y localizar al conductor involucrado.
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