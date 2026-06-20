Localizan 2 fosas clandestinas con restos humanos en Sinaloa

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Activistas de un colectivo de búsqueda localizaron en el poblado pesquero de Matadero, del municipio del Rosario, dos fosas clandestinas con restos humanos, sin que se conozca el posible número de víctimas, por lo que la zona fue acordonada para preservar el hallazgo.

Las rastreadoras del colectivo "Tesoros Perdidos Hasta Encontrarlos", durante sus recorridos por dicho municipio sureño, encontraron indicios de posibles fosas clandestinas, por lo que procedieron a efectuar varias excavaciones hasta localizar a dos de ellas, por lo que notificaron a las diversas autoridades.

Una vez descubiertas las dos fosas con restos humanos, dieron paso a los elementos de investigación y peritos de la Fiscalía General del Estado para que se encarguen de extraer los restos y poder determinar el sexo y el número de presuntas víctimas sepultadas en esa zona en forma clandestina.

Las activistas del colectivo de búsqueda permanecen en un área cercana a las fosas, en espera de algún tipo de información sobre los hallazgos en ellas, como son vestigios de prendas de vestir, algún objeto o identificación que permita conocer si se trata de algún familiar de una de las rastreadoras.

Sobre los hallazgos en esta comunidad pesquera del Ros.