CEPC alerta por lluvias y tormentas fuertes en SLP
También se prevé un ambiente muy caluroso en la zona Huasteca
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La Coordinación Estatal de Protección Civil (CEPC), informó que para este día se pronostican lluvias y tormentas fuertes a partir de la tarde que se pueden extender hasta las primeras horas del domingo.
Pidió precaución por el riesgo de deslaves, bajadas de agua, crecida de ríos, acumulación de agua en zonas bajas.
También se prevé un ambiente muy bochornoso y temperaturas muy calurosas en la zona Huasteca.
"En la Coordinación Estatal de Protección Civil, estamos para apoyarte, puedes enviarnos tus reportes de auxilio o emergencia real al siguiente número de WhatsApp +52 444 213 2858 o bien al sistema de emergencias 911", dijo la corporación.
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Redacción
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