Desalojan a 100 familias de una comunidad tének
Habitantes y ex trabajadores exigen revisión legal y apoyo nacional e internacional.
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Un desalojo en la comunidad indígena tének de La Peña, en el municipio de Tampamolón, derivó en acusaciones de violaciones a derechos humanos y omisiones institucionales en la atención de un conflicto agrario por la posesión de un predio de entre 165 y 200 hectáreas.
Conflicto agrario y actores involucrados
El caso involucra a alrededor de 100 familias que habrían sido desplazadas recientemente del terreno que, de acuerdo con la Central Independiente de Obreros Agrícolas y Campesinos (CIOAC) y habitantes como María Dolores Beltrán Ledezma, ha sido ocupado y trabajado por décadas como espacio de vivienda y producción agrícola.
La organización señaló que el conflicto se originó a partir de la permanencia de trabajadores y familias indígenas en el predio tras el abandono de los antiguos propietarios, y sostuvo que el proceso ha pasado por instancias federales como la SEDATU, la Procuraduría Agraria y la Secretaría de Gobernación sin una resolución definitiva.
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Acusaciones y demandas de la comunidad
La CIOAC acusó que el desalojo evidencia fallas en la coordinación institucional y falta de medidas efectivas de protección a la comunidad, además de señalar presuntas omisiones de instancias como la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) durante el desarrollo del conflicto.
Habitantes, entre ellos el ex trabajador del predio Anselmo Gómez, reiteraron que buscarán la restitución del territorio y la revisión del estatus legal del predio, además de llevar el caso a instancias nacionales e internacionales de derechos humanos.
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