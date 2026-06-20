Panistas reprueban dichos de "alcalde buena onda"

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Las declaraciones del alcalde de El Naranjo, Rafael Olvera Torres, sobre la presencia de "chicas buena onda para poner el ambiente" durante un festejo por el Día del Padre fueron calificadas como misóginas por la Secretaría de las Mujeres del Partido Acción Nacional (PAN), que acusó al edil de cosificar a las mujeres mediante un discurso que las reduce a objetos de entretenimiento para los hombres.

La controversia se originó tras la difusión de un video en redes sociales, el pasado 16 de junio, en el que Olvera Torres invitó a los padres de familia del municipio a una celebración realizada este viernes. Durante el mensaje, el alcalde aseguró que habría "chicas buena onda" para poner el ambiente, comentario que generó críticas por su contenido.

Andrea Alvarado, secretaria estatal de las Mujeres del PAN, señaló que expresiones como la emitida por el presidente municipal perpetúan estereotipos de género y adquieren mayor relevancia al provenir de una autoridad pública.

"Las mujeres merecen ser tratadas con dignidad, respeto e igualdad, especialmente por quienes desempeñan cargos públicos y tienen la responsabilidad de conducirse con apego a los principios de derechos humanos y perspectiva de género", expuso.

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Añadió que este tipo de mensajes contribuyen a normalizar conductas machistas y formas de violencia simbólica contra las mujeres, al reproducir patrones culturales que las presentan como objetos de entretenimiento.

Rafael Olvera Torres, conocido como "Peluchín", gobierna actualmente El Naranjo para el periodo 2024-2027, luego de haber sido reelecto en el cargo por el PVEM. Los señalamientos surgieron después de la promoción del festejo por el Día del Padre realizado este viernes en el municipio.