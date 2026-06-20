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Desmiente SSPC huelga de hambre de periodista detenido

Asegura que el interno ha consumido alimentos y recibido atención médica cuando lo ha solicitado

Por Redacción

Junio 20, 2026 10:39 a.m.
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Desmiente SSPC huelga de hambre de periodista detenido
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      La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), a través de la Dirección General de Prevención y Reinserción Social, informó que, ante versiones difundidas sobre una presunta huelga de hambre y supuesta falta de atención médica a una persona privada de la libertad en un centro penitenciario estatal, se realizó una verificación donde se confirmó que no está en huelga, y que ha consumido alimentos de manera regular.

      Esto, al respecto de Christian "N", un periodista a cargo de Ciudad Valles que está por cumplir un mes detenido por el presunto delito de suplantación de funciones, quien habría anunciado que iniciaría la huelga de hambre en protesta de las irregularidades en que han incurrido el Poder Judicial y la Fiscalía General del Estado para dilatar su caso.

      La SSPC informó este sábado que el personal penitenciario de La Pila sostuvo una entrevista directa con el interno, quien manifestó haber consumido alimentos y recibir atención médica cuando así lo ha requerido.

      "Durante la valoración no se detectaron condiciones que evidenciaran deterioro en su estado de salud, ni indicios de violencia, malos tratos o falta de atención institucional, además se confirmó que este sábado ingirió su desayuno de manera habitual", aseguran.

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      "La Dirección General de Prevención y Reinserción Social mantiene monitoreo permanente de la población penitenciaria, garantizando el acceso a servicios médicos, atención psicológica, programas de reinserción social y mecanismos de protección a los derechos humanos", agrega el comunicado.

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