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Cáritas Arquidiocesana inicia una campaña para donación de ayuda, con el fin de asistir a personas en situación de calle que requieren que mínimo se les extienda la mano con algo de vestimenta.

El presbítero Marco Antonio Luna Aguilar, coordinador de la Pastoral Social, informó que de parte de Cáritas San Luis Potosí y de la Casa de la Caridad Hogar del Migrante, para esta

temporada invernal presentan algunas necesidades que es necesario cubrir.

El sacerdote llamó a todas las personas de buena voluntad para que recurran a a la solidaridad y colaboren con la donación de cobijas, frazadas, suéteres y en general, ropa abrigadora.

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La petición incluye pantalones de mezclilla para hombre que es lo que más les solicitan. "Dios bendiga a sus familias y apoyemos a quienes no tienen forma de pasar dignamente estos tiempos fríos", puntualizó el sacerdote.

Los donativos se pueden entregar directamente en la Casa del Migrante o bien en cualquiera de los establecimientos de Cáritas como bazares y dispensarios o incluso en las oficinas centrales, ubicadas

en Álvaro Obregón 626 del Centro Histórico.

De esta forma, Cáritas solicita ayuda para proveerse de insumos alimenticios que permitan apoyar a la gente de escasos recursos.

Elizabeth Martínez del área de Procuración de Fondos en Cáritas y Martha Silva, encargada de Trabajo Social, precisaron que hay colegios que están haciendo colecta para este tipo de necesidades que se presentan por la temporada invernal tanto de cobijas como de ropa abrigadoras que se les otorga.