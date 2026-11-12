CEA busca solución en la presa El Realito

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La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) estudia una solución definitiva para reponer trece kilómetros de tubería del acueducto de la presa El Realito, por el que se espera que prospere un proyecto que saldría a convocatoria pública para la construcción del tramo dañado, pero también hay esperanza de que la Cámara de Diputados apruebe la petición de recurso del diputado Juan Carlos Valladares Eichelmann para que el Gobierno Federal destine recursos en específico a ese proyecto, informó el director de la Comisión Estatal del Agua, Pascual Martínez Sánchez.

Agregó que un tercer paso que también está en marcha de forma simultánea, es una licitación a través de Banobras, revisando el diagnóstico de manera general, mismo que formará parte del proyecto y la justificación, para dar forma al plan con base en el sistema integral de

El Realito.

Dijo que para tal efecto y de manera paralela a las gestiones de Juan Carlos Valladares, se encuentra avanzado el estudio por medio de especialistas de posgrado, ya hay dos revisiones y por ahora, el proyecto de investigación se encuentra en etapa de ajustes y análisis, para que dentro de dos meses conozcan la alternativa más cercana al ideal de reconstrucción.

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"Obviamente, los recursos que el diputado está solicitando vienen a caer muy bien para el estado, porque finalmente forman parte de la solución porque a fin de cuentas, la magnitud de los proyectos representa inversiones considerables".

Añadió que en el caso particular del acueducto, más que mala calidad de los materiales, nunca fueron hechos los cálculos de ingeniería para soportar la presión del agua, por lo que ocurrieron accidentes frecuentes, los que paralizan el servicio por tanto tiempo.