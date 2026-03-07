Cede el frío, pero continúa probabilidad de lluvia

La Coordinación Estatal de Protección Civil, informó que existe probabilidad de lluvias a partir de la tarde en San Luis Potosí y se pueden acompañar de tolvaneras y tormenta eléctrica.

"La probabilidad de tormentas eléctricas favorece las condiciones para el desarrollo de incendios de pastizal, lotes baldíos, rellenos sanitarios y centros de reciclaje", advirtió.

Ante ello, se pide extremar precauciones al realizar actividades en exteriores y recomienda mantenerse informado por medios oficiales e institucionales.

"Ante cualquier emergencia, llama al 911", señaló la CEPC.

