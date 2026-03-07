logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

MATÍAS FUTBOL SOCCER Y AMERICANO EN SU CUMPLE

Fotogalería

MATÍAS FUTBOL SOCCER Y AMERICANO EN SU CUMPLE

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
SLP

Cede el frío, pero continúa probabilidad de lluvia

Pide CEPC extremar precauciones al realizar actividades en exteriores

Por Pulso Online

Marzo 07, 2026 09:40 a.m.
A
Cede el frío, pero continúa probabilidad de lluvia

La Coordinación Estatal de Protección Civil, informó que existe probabilidad de lluvias a partir de la tarde en San Luis Potosí y se pueden acompañar de tolvaneras y tormenta eléctrica.
"La probabilidad de tormentas eléctricas favorece las condiciones para el desarrollo de incendios de pastizal, lotes baldíos, rellenos sanitarios y centros de reciclaje", advirtió.
Ante ello, se pide extremar precauciones al realizar actividades en exteriores y recomienda mantenerse informado por medios oficiales e institucionales.
"Ante cualquier emergencia, llama al 911", señaló la CEPC. 

LEA TAMBIÉN

Cuatro árboles caídos tras lluvias en la capital

Personal municipal continúa en campo para atender reportes de árboles afectados por las precipitaciones.

TE PUEDE INTERESAR

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Cede el frío, pero continúa probabilidad de lluvia
Cede el frío, pero continúa probabilidad de lluvia

Cede el frío, pero continúa probabilidad de lluvia

SLP

Pulso Online

Pide CEPC extremar precauciones al realizar actividades en exteriores

Sólo un 40% de mujeres integran la Guardia Civil
Sólo un 40% de mujeres integran la Guardia Civil

Sólo un 40% de mujeres integran la Guardia Civil

SLP

Samuel Moreno

Consensuada, intervención en jardín: Christian Azuara
Consensuada, intervención en jardín: Christian Azuara

Consensuada, intervención en jardín: Christian Azuara

SLP

Rolando Morales

No se han detectado rastros clandestinos: PC
No se han detectado rastros clandestinos: PC

No se han detectado rastros clandestinos: PC

SLP

Samuel Moreno