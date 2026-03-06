logo pulso
SLP

Prevén lluvias, granizo y rachas de viento en las cuatro regiones de SLP

Protección Civil alerta por tormentas eléctricas y posible riesgo de incendios

Por Redacción

Marzo 06, 2026 08:02 a.m.
Prevén lluvias, granizo y rachas de viento en las cuatro regiones de SLP

La Coordinación Estatal de Protección Civil informó que este viernes 6 de marzo existe probabilidad de lluvias y tormentas puntuales fuertes en las cuatro regiones de San Luis Potosí, principalmente a partir de la tarde, las cuales podrían acompañarse de actividad eléctrica, tolvaneras y caída de granizo.

De acuerdo con el pronóstico difundido por la dependencia, las temperaturas y condiciones climáticas variarán por región:

Zona Altiplano: temperatura máxima de 28°C y mínima de 11°C, con viento del sur-suroeste y rachas de hasta 40 km/h.

Zona Centro: 26°C de máxima y 9°C de mínima, con viento del suroeste y rachas de hasta 40 km/h.

Zona Media: 31°C de máxima y 15°C de mínima, con viento del sureste y rachas de hasta 40 km/h.

Zona Huasteca: 37°C de máxima y 20°C de mínima, siendo la región más calurosa del estado.

Protección Civil advirtió que la presencia de tormentas eléctricas puede favorecer incendios en pastizales, lotes baldíos, rellenos sanitarios y centros de reciclaje, por lo que pidió a la población extremar precauciones al realizar actividades en exteriores.

La dependencia recomendó mantenerse informada a través de medios oficiales y seguir las indicaciones de las autoridades ante cualquier cambio en las condiciones del clima.

