CEDH promueve medidas de no violencia en escuelas

La Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) de San Luis Potosí, continúa promoviendo medidas para prevenir la violencia en espacios educativos, tanto en universidades como en otros niveles académicos. Giovanna Argüelles Moreno, titular de la CEDH, destacó que uno de los principales objetivos de estas acciones es garantizar la “no repetición” de hechos violentos mediante la implementación de protocolos claros de actuación.

La presidenta del organismo, reconoció la iniciativa del Poder Legislativo, que han impulsado la adopción de protocolos en universidades para atender denuncias de violencia, resaltando que aún existen carencias en varias instituciones. Argüelles Moreno subrayó que, además de los protocolos, la capacitación de docentes es fundamental, y mencionó convenios con la sección 26 para reforzar la formación de maestros y maestras en estas materias.

La CEDH también trabaja en coordinación con organismos nacionales e internacionales. Este año, la Comisión, como parte de la Federación Mexicana de Organismos Públicos de Derechos Humanos, ha desarrollado proyectos con UNICEF enfocados en la prevención de violencias digitales.

Argüelles Moreno señaló la importancia de que las autoridades y las instituciones educativas adopten medidas para garantizar que niñas, niños y adolescentes puedan navegar en entornos digitales seguros y libres de violencia, reconociendo que la protección en línea es una extensión de los esfuerzos de prevención en las escuelas.

Finalmente, la omnusperson de la CEDH potosina puntualizó que la comisión busca fortalecer la capacidad de las universidades y demás instituciones educativas para atender de manera integral los casos de violencia, asegurando que las medidas implementadas protejan tanto a víctimas como a la comunidad estudiantil en general.