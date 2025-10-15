logo pulso
CEEAV pedirá presupuesto de 51 mdp para el 2026

Por Ana Paula Vázquez

Octubre 15, 2025 03:00 a.m.
A
CEEAV pedirá presupuesto de 51 mdp para el 2026

La Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas (CEEAV) solicitará un presupuesto de 51 millones de pesos para 2026, de los cuales, 12 millones se destinarían al Fondo de Ayuda y Asistencia. Este fondo proporciona apoyo económico y acompañamiento a personas afectadas por hechos victimizantes.

Actualmente, el fondo dispone de cinco millones de pesos con efecto revolvente, lo que permite que los recursos se repongan, cuando los responsables de los delitos reintegran lo erogado. Según Miguel Ángel García Amaro, titular de la CEEAV, el aumento solicitado busca ampliar la cobertura y garantizar que el apoyo sea continuo.

“Es un POA muy objetivo, obviamente, donde estamos pidiendo un aumento para el fondo. Ustedes saben y le han dado difusión a las bondades que tiene este presupuesto para el Fondo de Ayuda y Asistencia, que es el recurso que ayuda a las personas en situación de víctima a hacerle frente a las consecuencias que genera un hecho victimizante. Estamos trabajando para ello, contamos con la empatía de los y las legisladoras para que sea aprobado como viene presupuestado”, comentó. 

El titular de la CEEAV señaló, que las mujeres son el grupo que más recibe este tipo de atención.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

