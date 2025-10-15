Hampón atracaba en la colonia San Felipe
A una víctima le quitó sus pertenencias amenazándola con un cuchillo
Oficiales de la Guardia Civil de Soledad lograron la captura de un objetivo prioritario generador de incidencias, esto por los cargos de portación de arma prohibida y presunto robo.
El infractor cuenta con distintos mandamientos judiciales cumplimentados en su contra, además de un arresto previo por delitos del fuero común, el hecho ocurrió durante la atención a un reporte en la colonia San Felipe.
Cuando agentes municipales transitaban sobre Avenida San Antonio, en la colonia mencionada, observaron a una mujer que les pidió detenerse; al acercarse les informó que un individuo la despojó de su teléfono y la amenazó con un objeto metálico con filo, manifestando su deseo de proceder legalmente en su contra.
Servidores públicos desplegaron un dispositivo de búsqueda para localizar al señalado, teniendo contacto visual con un hombre que cumplía con las características descritas en el reporte. Policías soledenses se acercaron a dialogar con el sujeto y luego de varios minutos de diálogo, se identificó como Cristian “N”, de 27 años de edad, quien fue plenamente reconocido por la parte afectada. Durante la inspección se le encontró un utensilio punzocortante semejante a un cuchillo, así como un teléfono celular con características similares al descrito en el reporte.
Siguiendo el debido protocolo de actuación se consultó su estatus legal en Plataforma México, cuyo resultado arrojó que se trataba de un objetivo prioritario, quien contaba con cuatro mandamientos judiciales cumplimentados y un arresto previo por delitos del fuero común. De inmediato se le informó que sería detenido por portación de arma prohibida y presunto robo, además de darle lectura a su carta de derechos. El arrestado fue consignado a Barandilla Municipal, donde lo certificó el médico legista, y posteriormente se puso a disposición de la Fiscalía General del Estado de San Luis Potosí (FGESLP).
