Denuncia en el Ceepac por eventos gallardistas
Cambio de Ruta se querella ante el consejo por actos anticipados de campañas políticas
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Tras el señalamiento del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana (Ceepac) de que si no había una denuncia, no investigaría como acto adelantado de campaña el evento de celebración del vigésimo aniversario del gallardismo, celebrado por el PVEM, el abogado Luis González Lozano reveló la presentación de una querella contra la concentraciones celebradas en la capital y en Valles.
Denuncia formal y actores involucrados
El vocero de la organización Cambio de Ruta reveló que la denuncia, recibida ayer por el Ceepac, pide el inicio de un Procedimiento Sancionador Ordinario en contra del PVEM, el gobernador Ricardo Gallardo Cardona, la senadora Ruth González Silva y demás funcionarios que resulten responsables. Los actos impugnados son las concentraciones masivas celebradas el 9 de julio en la capital y el 10 de julio en Valles para celebrar 20 años de gallardismo.
Acusaciones específicas y conductas irregulares
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Entre las conductas irregulares denunciadas, la demanda señala directamente al mandatario por convertir el evento de campaña al afirmar en su intervención que en 2027 "va a ganar el Partido Verde".
Sobre la senadora González Silva, la demanda la señala como responsable de promoción adelantada de candidaturas pues se documentó que "durante el evento se presentó y aclamó a la Senadora Ruth González Silva como la próxima gobernadora del estado".
Además, agrega la querella, también se incurrió en uso indebido de recursos públicos, de infraestructura estatal, promoción personalizada de funcionarios y se vulneró la neutralidad.
Acerca de la movilización de miles de asistentes, la denuncia indicó que existió coacción y uso de programas sociales.
Al PVEM se le atribuye una responsabilidad indirecta al "consentir las expresiones de llamado al voto y no deslindarse de las irregularidades cometidas por sus militantes y dirigentes".
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