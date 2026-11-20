¿Quieres resumir esta noticia? Clic aquí Resumen Destacados Preguntas y respuestas

El partido Somos quedó fuera de la actividad sobre transparencia y protección de datos personales que organizó la Comisión Estatal de Garantía de Acceso a la Información Pública (Cegaip) porque todavía no estaba constituido formalmente como sujeto obligado, justificó su presidente, Gerardo Navarro Alviso, luego de que el dirigente estatal de esa organización, Xavier Nava Palacios, reclamara que no fueron invitados pese a contar con registro político.

Navarro Alviso explicó que la actividad del 13 de noviembre fue una forma de socializar una exhortación emitida mediante un acuerdo de Pleno anterior al registro local de Somos y del Partido de la Paz (Paz).

Las resoluciones del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana (Ceepac) que les otorgaron el registro fueron emitidas el 27 de octubre y el 3 de noviembre, respectivamente.

Pese a que todavía no los incorpora formalmente al padrón de sujetos obligados, el presidente de la Cegaip reconoció que ambos partidos deben transparentar el uso de recursos públicos desde que obtuvieron su registro y comenzaron a recibir financiamiento.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Indicó que la comisión inició de oficio el procedimiento para incorporarlos y que, una vez aprobado el acuerdo del Pleno y publicado en el Periódico Oficial del Estado, deberán transparentar esa información de manera retroactiva.

El funcionario justificó que el registro como partido político y la incorporación como sujeto obligado son procedimientos distintos. Añadió que la Cegaip tuvo que esperar a que quedaran firmes las resoluciones del

Ceepac, debido a que existían procedimientos legales pendientes sobre el registro de ambas organizaciones.

Sin embargo, ante el cuestionamiento sobre la disputa que mantienen Somos y Paz por el financiamiento público, Navarro Alviso reconoció que, si al concluir la investigación no se acredita que cuentan con registro y acceso a recursos públicos, la comisión podría determinar que no se constituyen como sujetos obligados en materia de transparencia y protección de datos personales. Aclaró que todavía no puede anticipar el sentido de la resolución.