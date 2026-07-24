Inicia en SL el XV Congreso Nacional Juvenil Misionero

¿Quieres resumir esta noticia? Clic aquí Resumen Destacados Preguntas y respuestas

La iglesia católica mexicana celebra en San Luis Potosí por cuatro días el XV Congreso Nacional Juvenil Misionero. Miles de jóvenes de todo el país e incluso del extranjero, se encuentran en la Arena Potosí celebrando un congreso que durará cuatro días.

La misa inaugural corrió a cargo de ocho obispos y arzobispos, un arzobispo enviado de Roma y el Cabildo de la Arquidiócesis, y coincide con los primeros cien años de la Guerra Cristera, el centenario del Domingo Mundial de las Misiones (Domund) y los 75 años de la Liga Misional Juvenil (LMJ).

En la ceremonia inaugural, el arzobispo Jorge Alberto Cavazos Arizpe llamó a los jóvenes a transmitir su alegría natural a los demás, pero también a ser mensajeros de esperanza.

Además de los sacerdotes de la diócesis de San Luis Potosí, concelebraron como cabeza de la misa obispos y arzobispos del país.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Se presentaron a la celebración para dar la bienvenida a los jóvenes, los obispos Fortunatus Nwachukwu, secretario de la Sección para la Primera Evangelización y las Nuevas Iglesias Particulares del Dicasterio para la Evangelización en el gobierno del Vaticano, en representación del Papa León XIV; Oscar Roberto Domínguez Cotouleng, arzobispo de Tulancingo; Jorge Bautista, obispo de Iztapalapa; Jesús Carlos Cabrero Romero, arzobispo emérito de San Luis Potosí; Andrés Vargas Peña, obispo emérito de Xochimilco; Juan Manuel Mancilla Sánchez, obispo emérito de Texcoco; Roberto Jenny García, obispo de Ciudad Valles y Jorge Alberto Cavazos Arizpe, arzobispo de San Luis Potosí.

LEA TAMBIÉN Jóvenes potosinos viajaron a Roma con motivo del Jubileo Más de 120 jóvenes, incluidos 40 de la Pastoral Juvenil, asistieron al Jubileo de los Jóvenes convocado por el Papa León XIV.

Cavazos Arizpe dijo que la alegría de la juventud es la que da sentido a todas las condiciones humanas. Recordó la encíclica del Papa León XIV "Magnífica Humanidad", para que la juventud entienda que Cristo es el amigo fiel.

Al evento le esperan conferencias magistrales, talleres y actividades religiosas y de evangelización, música y acercamiento de los obispos y sacerdotes con su juventud.