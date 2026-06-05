logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

CRISTO EN SUS CORAZONES

Fotogalería

CRISTO EN SUS CORAZONES

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
SLP

Celebran día de Corpus Christi en Fracción Rivera

El festejo está enfocado en la adoración pública de Jesús sacramentado

Por Flor Martínez

Junio 05, 2026 03:00 a.m.
A
Celebran día de Corpus Christi en Fracción Rivera
¿Quieres resumir esta noticia?

Resumen

Destacados

    Preguntas y respuestas

      ¿Qué te pareció el resumen?

      Este resumen y los análisis automáticos fueron generados por inteligencia artificial, por lo que podrían contener imprecisiones. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo.

      Desarrollado por SACS IA

      Ayer se celebró la solemnidad de Corpus Christi, una de las festividades más importantes del calendario litúrgico, dedicada a la adoración de Jesucristo presente en la Eucaristía. En Soledad de Graciano Sánchez, los festejos se realizaron en la capilla de Corpus Christi, ubicada en Fracción Rivera.

      El párroco de Soledad, Gerardo Vaglienty Rivera, explicó que esta celebración tiene como principal objetivo fortalecer la fe de los creyentes en la presencia de Cristo en la hostia consagrada.

      Señaló que, a diferencia del Jueves Santo, cuando se conmemora la institución de la Eucaristía, el Corpus Christi está enfocado en la adoración pública de Jesús sacramentado. 

      "Es una fiesta eucarística que nos invita a adorar a Jesús presente en la Eucaristía. Por eso se celebran misas y posteriormente se realizan procesiones con el Santísimo Sacramento por las calles, como un testimonio público de fe", explicó.

      ¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


      El sacerdote detalló que, aunque en varios países la festividad fue trasladada al domingo siguiente, en México se mantiene la tradición de celebrarla el jueves, tal como ocurrió ayer.

      Respecto a las fiestas patronales de la capilla de Corpus Christi, aclaró que aunque el templo lleva el nombre de esta advocación, la imagen patronal es la del Señor de la Agonía, cuya devoción está estrechamente relacionada con el sacrificio de Cristo que se hace presente en la Eucaristía.

      "Las fiestas patronales son en honor al Señor de la Agonía, que es la imagen principal del templo, aunque la capilla se llama Corpus Christi", indicó.

      Como parte de los festejos, durante los últimos días se realizó un novenario y este jueves se llevaron a cabo celebraciones religiosas desde temprana hora. Para la tarde se programaron la tradicional entrada de cera, una misa solemne y diversas actividades religiosas para los fieles de la comunidad.

      La capilla de Corpus Christi pertenece a la parroquia de Soledad de Graciano Sánchez y, durante el marco de las fiestas patronales en honor al Señor de la Agonía, se registró gran participación de habitantes y devotos que acudieron a las actividades organizadas con motivo de esta celebración.

      Lo más visto

        MINUTO A MINUTO

        no te pierdas estas noticias

        Reporta Conagua niveles altos en presas de SLP
        Reporta Conagua niveles altos en presas de SLP

        Reporta Conagua niveles altos en presas de SLP

        SLP

        Redacción

        Pronósticos meteorológicos indican lluvias que podrían fortalecer las reservas de agua en la entidad

        Derechos Urbanos plantea red ciclista metropolitana
        Derechos Urbanos plantea red ciclista metropolitana

        Derechos Urbanos plantea red ciclista metropolitana

        SLP

        Ana Paula Vázquez

        Se anuncian intervenciones tácticas en cruces con alta incidencia de accidentes para reducir riesgos

        Exdiputada Nadia Ochoa Limón es nueva titular de la CEPC
        Exdiputada Nadia Ochoa Limón es nueva titular de la CEPC

        Exdiputada Nadia Ochoa Limón es nueva titular de la CEPC

        SLP

        Redacción

        Esto, luego de la salida de Mauricio Ordaz, que dejó la dependencia por cuestiones de salud

        Socavón en Circuito Potosí, culpa de la herencia maldita
        Socavón en Circuito Potosí, culpa de la herencia maldita

        "Socavón en Circuito Potosí, culpa de la 'herencia maldita'"

        SLP

        Rubén Pacheco

        "Este puente ya tiene algunos años, que quede claro que nosotros no lo hicimos", subrayó Vargas Tinajero