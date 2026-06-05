Celebran día de Corpus Christi en Fracción Rivera

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Ayer se celebró la solemnidad de Corpus Christi, una de las festividades más importantes del calendario litúrgico, dedicada a la adoración de Jesucristo presente en la Eucaristía. En Soledad de Graciano Sánchez, los festejos se realizaron en la capilla de Corpus Christi, ubicada en Fracción Rivera.

El párroco de Soledad, Gerardo Vaglienty Rivera, explicó que esta celebración tiene como principal objetivo fortalecer la fe de los creyentes en la presencia de Cristo en la hostia consagrada.

Señaló que, a diferencia del Jueves Santo, cuando se conmemora la institución de la Eucaristía, el Corpus Christi está enfocado en la adoración pública de Jesús sacramentado.

"Es una fiesta eucarística que nos invita a adorar a Jesús presente en la Eucaristía. Por eso se celebran misas y posteriormente se realizan procesiones con el Santísimo Sacramento por las calles, como un testimonio público de fe", explicó.

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El sacerdote detalló que, aunque en varios países la festividad fue trasladada al domingo siguiente, en México se mantiene la tradición de celebrarla el jueves, tal como ocurrió ayer.

Respecto a las fiestas patronales de la capilla de Corpus Christi, aclaró que aunque el templo lleva el nombre de esta advocación, la imagen patronal es la del Señor de la Agonía, cuya devoción está estrechamente relacionada con el sacrificio de Cristo que se hace presente en la Eucaristía.

"Las fiestas patronales son en honor al Señor de la Agonía, que es la imagen principal del templo, aunque la capilla se llama Corpus Christi", indicó.

Como parte de los festejos, durante los últimos días se realizó un novenario y este jueves se llevaron a cabo celebraciones religiosas desde temprana hora. Para la tarde se programaron la tradicional entrada de cera, una misa solemne y diversas actividades religiosas para los fieles de la comunidad.

La capilla de Corpus Christi pertenece a la parroquia de Soledad de Graciano Sánchez y, durante el marco de las fiestas patronales en honor al Señor de la Agonía, se registró gran participación de habitantes y devotos que acudieron a las actividades organizadas con motivo de esta celebración.