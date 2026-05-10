Cementerio de V. de Pozos recibe visitas

En los cementerios municipales de Villa de Pozos, algunas familias adelantaron ayer sábado la visita a las madres ya fallecidas para evitar las aglomeraciones del mero día, domingo 10 de mayo, en tanto que la administración de los camposantos trabajó a marchas forzadas para concluir a tiempo las labores de limpieza y mantenimiento de dichos sitios.

De hecho, personal de la Dirección de Servicios Municipales, en conjunto con el área de Cementerios realizó, con varios días de anticipación, diversos trabajos de limpieza y mantenimiento como el deshierbe, recolección de residuos y atención de áreas comunes, con la finalidad de que las y los visitantes hallaran mejores condiciones en su visita para honrar a sus seres queridos.

Si bien la Guardia Civil de Villa de Pozos no informó de algún operativo de control de tráfico en torno a los panteones municipales, ayer hubo presencia de agentes en el cementerio ubicado en la Tercera Privada de Hermenegildo Galeana, presencia que seguramente se verá incrementada hoy domingo.

Por lo general, los elementos de vialidad aplican cierres en la calle de Centenario a partir de su cruce con Saturnino Cedillo hacia el norte, rumbo al acceso principal al panteón, y también en la Segunda y Tercer Privada de Galeana, calles contiguas al cementerio.

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