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Prevén lluvias y tormentas por la tarde en San Luis Potosí

Protección Civil alertó por vientos durante tormentas

Por Pulso Online

Julio 06, 2026 08:00 a.m.
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Prevén lluvias y tormentas por la tarde en San Luis Potosí
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      La Coordinación Estatal de Protección Civil (CEPC) informó que este lunes 6 de julio se mantendrá la probabilidad de lluvias y tormentas puntuales en las cuatro regiones de San Luis Potosí, principalmente a partir de la tarde.

      De acuerdo con el pronóstico, las precipitaciones podrían presentarse con mayor atención en la zona Altiplano, en la parte norte del estado, así como en sierras y municipios del sur. La dependencia advirtió que estas condiciones podrían continuar durante los próximos días e incrementarse a partir del miércoles.

      Protección Civil también pidió tomar precauciones por la presencia de vientos al momento de las tormentas, así como por el ambiente bochornoso y las temperaturas calurosas previstas para la zona Huasteca.

      Para este lunes, el pronóstico por regiones marca 30 grados de máxima y 17 de mínima en el Altiplano27 grados de máxima y 16 de mínima en la zona Centro33 grados de máxima y 21 de mínima en la zona Media; y 36 grados de máxima y 24 de mínima en la Huasteca.

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      La CEPC recomendó a la población mantenerse atenta a los avisos oficiales, evitar cruzar zonas inundadas y reportar cualquier emergencia real al Sistema de Emergencias 9-1-1 o al número de WhatsApp 444 213 2858.

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