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Henderson se fractura tras festejo de Inglaterra

El mediocampista cayó al intentar brincar una valla después del triunfo ante México y está en duda para el duelo de Cuartos de Final contra Noruega

Por El Universal

Julio 06, 2026 08:57 a.m.
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Henderson se fractura tras festejo de Inglaterra
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      La celebración de Inglaterra por su pase a los Cuartos de Final del Mundial 2026 terminó con una noticia que encendió las alarmas dentro del plantel.

      Jordan Henderson sufrió una fractura en el brazo izquierdo después del triunfo de 3-2 sobre México, resultado que permitió al conjunto europeo avanzar a la siguiente ronda del torneo.

      El incidente ocurrió una vez concluido el encuentro en el Estadio Ciudad de México.

      En medio de la euforia, el experimentado mediocampista trató de superar las vallas publicitarias para reunirse con sus compañeros. Sin embargo, perdió el equilibrio, cayó de forma aparatosa y recibió un fuerte impacto que obligó a la intervención inmediata del cuerpo médico.

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      Horas más tarde, las evaluaciones confirmaron la fractura en el brazo izquierdo del futbolista, una lesión que pone en duda su presencia para el compromiso de Cuartos de Final frente a Noruega.

      El hecho representa un fuerte revés para el equipo dirigido por Thomas Tuchel. La posible ausencia del mediocampista obliga al cuerpo técnico a replantear el funcionamiento de la zona central del campo.

      Inglaterra afrontará un compromiso de máxima exigencia ante una selección noruega que cuenta con el poder ofensivo de Erling Haaland, por lo que encontrar un reemplazo capaz de mantener el equilibrio táctico será una prioridad.

      El conjunto inglés ya concentra su atención en el viaje a Miami, sede del duelo que definirá a uno de los semifinalistas del torneo.

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