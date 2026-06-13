Podría modificarse iniciativa polémica, señala Arturo Lara

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Las críticas por posibles afectaciones a la libertad de expresión derivadas de la iniciativa para incorporar la violencia digital a la Ley de Personas Adultas Mayores fueron rechazadas por el diputado local del PVEM César Arturo Lara, quien sostuvo que la propuesta únicamente busca establecer una definición legal de esta conducta y reconoció que su contenido podría modificarse durante el proceso legislativo.

Diputado César Arturo Lara responde a críticas sobre libertad de expresión

La respuesta surge luego de que el abogado Jorge Chessal Palau advirtiera que la redacción planteada es demasiado amplia y podría abarcar conductas protegidas por la libertad de expresión. Al respecto, el diputado promovente afirmó que no comparte esa interpretación y consideró que "la iniciativa puede enriquecerse con las observaciones que realicen las comisiones legislativas encargadas de analizarla".

"Yo creo que ninguno de los diputados presentamos iniciativas con el único afán de andar callando o castigando cualquier acción que pareciera constituir un delito. Yo más bien te diría que se hacen siempre, insisto, de buena fe, tratando de proteger a la ciudadanía", dijo.

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Origen y análisis de la iniciativa sobre violencia digital

El legislador señaló que la propuesta todavía no cuenta con dictamen y aclaró que no plantea sanciones o penalidades, sino la incorporación de una definición de violencia digital en la ley. Añadió que cualquier modificación o ajuste corresponderá al análisis legislativo que se realice en comisiones.

Lara Rocha explicó que la iniciativa surgió a partir de casos expuestos por adultos mayores relacionados con el robo de identidad, los fraudes vinculados con cuentas bancarias y la suplantación de identidades para engañar a familiares mediante herramientas digitales.

La reforma legislativa fue turnada a la Comisión de Justicia para su estudio.