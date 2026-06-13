Elon Musk, el primer billonario del mundo

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Nueva York.- Elon Musk se convirtió en el primer billonario del mundo cuando las acciones de su empresa SpaceX se dispararon en la mayor oferta pública inicial de la historia de Wall Street.

Las acciones de SpaceX subieron más del 19 % después de empezar a cotizarse al mediodía del viernes, una señal de que los inversionistas pasan por alto los millas de millones de dólares que la empresa está perdiendo y, en cambio, apuestan a que sus enormes inversiones en satélites, centros de datos orbitales y la inteligencia artificial rendirán frutos en el futuro.

SpaceX abrió a 150 dólares por acción, luego subió a alrededor de 168 dólares, antes de terminar el día apenas por debajo de 161 dólares. Ese precio le dio a la empresa un valor de mercado de 2.1 billones de dólares, convirtiéndola en la sexta mayor empresa de Estados Unidos que cotiza en bolsa, más grande incluso que el otro gran negocio de Musk: Tesla.

Entre sus participaciones en SpaceX y Tesla, donde también es CEO, Musk ahora posee un patrimonio neto estimado en 1.1 billones de dólares, según Forbes.

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Musk dice que SpaceX, fundada en 2002, vende una bolsa ahora porque necesita dinero para financiar sus ambiciones de poner satélites y centros de datos en el espacio y, en el futuro, establecer una colonia humana en Marte.

Musk marcó el viernes la apertura de la negociación en Nasdaq, donde se listarán las acciones de la compañía, al sumarse a un toque ceremonial de campana desde Starbase, el hogar de SpaceX en el sur de Texas.

El magnate reiteró sus ambiciosos objetivos "de hacer que la vida sea multiplanetaria".

"No sólo unos pocos astronautas, me refiero literalmente a ti", expresó Musk. "Quienquiera que seas que estés viendo esto, SpaceX quiere poder llevarte a la Luna, llevarte a Marte y, en última instancia, más allá".

Grandes compradores institucionales e inversionistas con bolsillos más modestos aprovecharon la oportunidad de comprar una parte de la empresa a 135 dólares por acción antes de que comenzara la negociación. Los 75.000 millones de dólares en ingresos que recaudó SpaceX superaron con facilidad el récord anterior de oferta pública inicial del gigante petrolero Saudi Aramco en 2019.

SpaceX es la primera de tres empresas de alta capitalización que se espera que salgan a bolsa este año, seguidas por Anthropic y OpenAI.