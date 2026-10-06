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"Choque de regidora en parque fue por problemas de salud"

Por Rolando Morales

Octubre 06, 2026 03:00 a.m.
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"Choque de regidora en parque fue por problemas de salud"
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      El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana de San Luis Potosí, Juan Antonio de Jesús Villa Gutiérrez, señaló que el percance ocurrido dentro del Parque Tangamanga I, donde estuvo involucrada una camioneta en la que viajaban funcionarios municipales, habría ocurrido luego de que la regidora panista Maritza Jenith Vázquez Pérez sufriera una afectación de salud.

      Explicó que la regidora ya había presentado un desmayo el lunes, durante la inauguración del paseo Tatanacho, por lo que fue atendida por personal de Protección Civil y posteriormente trasladada a un hospital. 

      De acuerdo con la información que recibió la SSPC, el jueves 1 de octubre acudió al parque Tangamanga I para realizar ejercicio, cuando volvió a presentar un problema de salud mientras conducía.

      Villa Gutiérrez indicó que, durante la afectación, la regidora tuvo un impacto con el vehículo al interior del parque y posteriormente descendió de la unidad, pero debido a la desorientación cayó y resbaló hacia una cuneta. El funcionario evitó proporcionar mayores detalles sobre su estado de salud al señalar que se trataba de un asunto que debía manejarse con respeto hacia la regidora.

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      Tras el reporte, personal de seguridad del Parque Tangamanga dio aviso para solicitar atención médica y el titular de Protección Civil Municipal acudieron como primeros respondientes debido a su cercanía con el lugar. La regidora fue atendida por paramédicos y trasladada nuevamente a un hospital para recibir atención.

      El secretario aclaró que la SSPC capitalina no tiene competencia dentro del parque Tangamanga I y que el vehículo quedó bajo resguardo de personal del propio parque.

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