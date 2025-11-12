Cierran el puente Othón por el exceso de agua

La mañana de este martes, el paso a desnivel Manuel José Othón presentó una acumulación de agua mayor a la habitual, lo que generó advertencias a automovilistas sobre el riesgo de quedarse varado.

Según lo informado por el organismo operador de agua, Interapas la situación no se debió a lluvias intensas, sino a factores estructurales y operativos que influyen en esta importante vialidad.

De acuerdo con trabajos realizados por Interapas durante la jornada, en la zona existe un venero de agua no potable que brota de los mantos freáticos, lo que provoca humedad constante y escurrimientos en el bajo puente. Este fenómeno natural explica por qué el área suele presentar niveles de agua aun en periodos sin precipitaciones.

Además, personal del organismo operador llevó a cabo labores de mantenimiento preventivo: se retiró basura y lodo del paso a desnivel y del cárcamo del puente, y se revisaron las bombas, el sistema de bombeo y los componentes eléctricos para asegurar su funcionamiento adecuado.

Interapas afirmó que las acciones buscan evitar afectaciones mayores y garantizar que la infraestructura hidráulica responda correctamente, especialmente en momentos en que el nivel del agua aumenta y representa un riesgo para quienes circulan por esta importante vía de acceso hacia el Centro Histórico capitalino.