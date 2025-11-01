Cierran pozo en SGS por presunto huachicoleo de agua

La alcaldía de Soledad de Graciano Sánchez informó que será turnado a la Comisión Nacional del Agua (CNA) el caso de un pozo profundo ubicado sobre la carretera a Matehuala, tras detectarse presuntas irregularidades en su operación y deficiencias estructurales.

Según Protección Civil Municipal, durante la inspección realizada por distintas áreas del Ayuntamiento, la persona que se presentó como propietaria, Francisco N., no pudo acreditar la concesión del pozo, requisito indispensable para la extracción de agua.

El titular de Protección Civil, Martín Bravo Galicia, señaló que vecinos denunciaron que el pozo opera "prácticamente las 24 horas del día", lo que genera sospechas sobre el volumen de extracción y la vigencia de su permiso.

"Hasta donde tenemos conocimiento, no existe una concesión que permita una extracción tan desmedida como la que realiza actualmente", comentó el funcionario municipal.

La clausura fue hecha por personal de Fiscalización, Ecología, Comercio y Protección Civil, porque carecía de permisos municipales, dictámenes de seguridad y condiciones adecuadas en muros y escaleras.

Vecinos reportaron daños en la carpeta asfáltica y maniobras riesgosas de pipas, que acudían constantemente al lugar para cargar agua potable.

Este hecho se registra cuando Darío Fernando González Castillo, director local de la CNA, reveló que desde marzo a la actualidad, se han realizado 460 procedimientos sancionatorios por la detección de pozos irregulares en San Luis.

"La sobreexplotación que traemos en San Luis Potosí no tiene precedentes, y no podría decirles que no existe, porque, pues ustedes ven las pipas corriendo todos los días", expuso.

Los municipios de la zona metropolitana de San Luis Potosí, Villa Hidalgo, Villa de Arista, Guadalcázar y Ciudad del Maíz concentran la mayoría de las denuncias por esta anomalía.

"Hemos entrado fuerte a la zona de Soledad. Con todo lo que eso implica ahí en Cerro de San Pedro, pero hemos cancelado seis pozos, tanto que se estaban perforando o estaban abasteciendo a pipas", indicó.