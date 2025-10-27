Cierre de año, complejo para sector industrial: Canacintra

La presidenta de la Cámara Nacional de la Industria de Transformación (Canacintra) en San Luis Potosí, Imelda Elizalde, advirtió que la entidad enfrentará un cierre de año complicado en materia de empleabilidad dentro del sector industrial, a pesar de los anuncios de inversión extranjera realizados por autoridades estatales.

Elizalde señaló que se han registrado “picos muy bajos” en la actividad industrial, algo que no se había visto en un entorno tan competitivo como el que caracteriza a San Luis Potosí. Destacó que la incertidumbre derivada de la situación comercial internacional y los recientes ajustes en los acuerdos del Tratado de Libre Comercio han afectado la planeación y proyección de las empresas locales, generando cautela en la creación de nuevos empleos.

Si bien el titular de la Secretaría de Desarrollo Económico (Sedeco), Jesús Salvador González Martínez, informó que San Luis Potosí cerrará 2025 con alrededor de mil millones de dólares en inversión extranjera directa, lo que podría generar unos cinco mil nuevos empleos, la dirigente empresarial insistió en que los retos son significativos.

Entre los desafíos, Elizalde destacó el impacto de la reciente reforma a la Ley Aduanera, aprobada recientemente, que tendrá repercusiones directas en la operación de la industria y en el desarrollo económico del estado. Según la líder de Canacintra, estas condiciones obligan a los sectores productivos a adaptarse con rapidez para enfrentar un cierre de año que será particularmente complejo en términos laborales.

Según datos de la Secretaría de Desarrollo Económico (Sedeco), San Luis Potosí cerró 2024 con una Inversión Extranjera Directa (IED) de 3,649.4 millones de dólares, colocándose en el décimo lugar nacional. Entre el último trimestre de 2024 y el primero de 2025, se sumaron 894.5 millones de dólares adicionales, consolidando el dinamismo del estado en materia de atracción de capital.