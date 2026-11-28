¿Quieres resumir esta noticia? Clic aquí Resumen Destacados Preguntas y respuestas

El Comité Ejecutivo Nacional (CEN) del Partido Acción Nacional (PAN) asumirá el proceso para definir las candidaturas y la firma de posibles alianzas electorales en San Luis Potosí rumbo a los comicios de 2027, informó Rubén Guajardo Barrera, coordinador de la bancada panista en el Congreso del Estado.

El legislador explicó que la decisión responde a la cercanía de los plazos electorales, pues el 4 de enero vence el periodo para registrar coaliciones entre partidos políticos y ese mismo día comenzarán las precampañas para la gubernatura. En tanto, las correspondientes a alcaldías y diputaciones locales iniciarán el 12 de enero.

Aclaró que la atracción de estos procedimientos no implica desplazar a la dirigencia estatal encabezada por Enrique Dahud, sino agilizar las decisiones y darles certeza jurídica ante el inicio del proceso electoral. Precisó que la medida se realiza mediante un procedimiento formal, con autorización del Consejo Estatal y la Comisión Permanente Estatal del partido.

Guajardo Barrera señaló que este mecanismo ya se ha utilizado en los procesos electorales de 2018, 2021 y 2024, además de que no es exclusivo de San Luis Potosí, pues también se aplica en otras entidades. Añadió que se mantendrá la comunicación con las dirigencias locales, debido a que conocen las condiciones políticas y la competitividad de cada municipio y distrito.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Finalmente, manifestó su confianza en el presidente nacional del PAN, Jorge Romero Herrera, y en el Comité Ejecutivo Nacional para conducir las decisiones electorales, al tiempo que reconoció el trabajo de la dirigencia estatal para preparar al partido de cara a la elección de 2027.