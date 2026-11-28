Cae pareja de presuntos narcomenudistas en Valles
Eduardo "N" y Mónica "N" quedaron a disposición de la FGE tras un operativo local
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Un hombre y una mujer fueron detenidos por elementos de la Guardia Civil Estatal (GCE), tras ser sorprendidos en posesión de diversas sustancias con características de drogas, durante un operativo de seguridad en Ciudad Valles.
La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Estado informó que la intervención se efectuó como parte del dispositivo denominado "Huasteca Segura", mediante el cual se realizan acciones de vigilancia y prevención del delito.
Los detenidos fueron identificados como Eduardo "N", de 45 años de edad, y Mónica "N", de 30 años, ambos originarios de este municipio.
Durante la intervención, los agentes estatales les aseguraron dosis de una sustancia similar al cristal, bolsas con hierba seca con características de la marihuana, así como dosis de polvo blanco con características de la cocaína.
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Además, entre sus pertenencias fue localizada una hoja de papel que contenía diversas claves, cuyo significado no fue revelado por las autoridades.
Ambas personas quedaron a disposición de la autoridad competente, junto con las sustancias y demás indicios asegurados, para las investigaciones correspondientes por su probable participación en delitos contra la salud, en la modalidad de narcomenudeo.
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