Suspenden servicio en líneas de Red Metro

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La Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) alertó a los usuarios de la Red Metro por la suspensión del servicio hoy 21 de octubre, a partir de la 1:30 horas.

Aunque no precisó las razones de la suspensión, comunicaron que habrá cierre de vialidades, por lo que se deshabilitarán las siguientes estaciones:

- Línea 1

Bahías inhabilitadas: Avenida Universidad ambos sentidos, Plaza de Toros ambos sentidos, Zona de transferencia Alameda, Pípila, Juan Sarabia. Retorna en estación TTP.

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- Línea 2

Bahías inhabilitadas: Pípila, Juan Sarabia, Zona de transferencia Alameda. Retorna en estación Ignacio Altamirano.

- Línea 4

Bahías inhabilitadas: Distribuidor Benito Juárez, Zona de Transferencia, Avenida Universidad. Retorno bahía Avenida de los Pinos.

- Línea 5

Bahías inhabilitadas: Zona de transferencia Alameda. Retorna en estación Ignacio Altamirano.

- Línea 3 Int. y Ext. Circuito Potosí

Operará en circuito único.

- Línea 3 circuito interior:

Realizará vuelta en U en el puente de Avenida Chapultepec, regresando como servicio exterior.

- Línea 3 circuito exterior:

Dará vuelta en U en el puente de Calle Papagayo y se incorporará nuevamente como servicio interior.

Bahías inhabilitadas: Capulines / Parque Bicentenario ambos sentidos, Villa Magna ambos sentidos, Sierra Leona ambos sentidos.