Suspenden servicio en líneas de Red Metro
Varias estaciones estarán inhabilitadas debido a cierres viales anunciados por la SCT
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La Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) alertó a los usuarios de la Red Metro por la suspensión del servicio hoy 21 de octubre, a partir de la 1:30 horas.
Aunque no precisó las razones de la suspensión, comunicaron que habrá cierre de vialidades, por lo que se deshabilitarán las siguientes estaciones:
- Línea 1
Bahías inhabilitadas: Avenida Universidad ambos sentidos, Plaza de Toros ambos sentidos, Zona de transferencia Alameda, Pípila, Juan Sarabia. Retorna en estación TTP.
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- Línea 2
Bahías inhabilitadas: Pípila, Juan Sarabia, Zona de transferencia Alameda. Retorna en estación Ignacio Altamirano.
- Línea 4
Bahías inhabilitadas: Distribuidor Benito Juárez, Zona de Transferencia, Avenida Universidad. Retorno bahía Avenida de los Pinos.
- Línea 5
Bahías inhabilitadas: Zona de transferencia Alameda. Retorna en estación Ignacio Altamirano.
- Línea 3 Int. y Ext. Circuito Potosí
Operará en circuito único.
- Línea 3 circuito interior:
Realizará vuelta en U en el puente de Avenida Chapultepec, regresando como servicio exterior.
- Línea 3 circuito exterior:
Dará vuelta en U en el puente de Calle Papagayo y se incorporará nuevamente como servicio interior.
Bahías inhabilitadas: Capulines / Parque Bicentenario ambos sentidos, Villa Magna ambos sentidos, Sierra Leona ambos sentidos.
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