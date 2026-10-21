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Suspenden servicio en líneas de Red Metro

Varias estaciones estarán inhabilitadas debido a cierres viales anunciados por la SCT

Por Redacción

Octubre 21, 2026 01:24 p.m.
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Foto: SCT

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      La Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) alertó a los usuarios de la Red Metro por la suspensión del servicio hoy 21 de octubre, a partir de la 1:30 horas. 

      Aunque no precisó las razones de la suspensión, comunicaron que habrá cierre de vialidades, por lo que se deshabilitarán las siguientes estaciones:

      - Línea 1

      Bahías inhabilitadas: Avenida Universidad ambos sentidos, Plaza de Toros ambos sentidos, Zona de transferencia Alameda, Pípila, Juan Sarabia. Retorna en estación TTP.

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      - Línea 2

      Bahías inhabilitadas: Pípila, Juan Sarabia, Zona de transferencia Alameda. Retorna en estación Ignacio Altamirano.

      - Línea 4

      Bahías inhabilitadas: Distribuidor Benito Juárez, Zona de Transferencia, Avenida Universidad. Retorno bahía Avenida de los Pinos.

      - Línea 5

      Bahías inhabilitadas: Zona de transferencia Alameda. Retorna en estación Ignacio Altamirano.

      - Línea 3 Int. y Ext. Circuito Potosí

      Operará en circuito único.

      - Línea 3 circuito interior:

      Realizará vuelta en U en el puente de Avenida Chapultepec, regresando como servicio exterior.

      - Línea 3 circuito exterior:

      Dará vuelta en U en el puente de Calle Papagayo y se incorporará nuevamente como servicio interior.

      Bahías inhabilitadas: Capulines / Parque Bicentenario ambos sentidos, Villa Magna ambos sentidos, Sierra Leona ambos sentidos.

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