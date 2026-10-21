logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

Abandonan vehículo volcado en carretera Ríoverde

Fotogalería

Abandonan vehículo volcado en carretera Ríoverde

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
SLP

Baja fecundidad en potosinas a dos hijos en promedio: Inegi

La cifra coincide con el incremento en la demanda de anticonceptivos en las parejas

Por Rubén Pacheco

Octubre 21, 2026 02:15 p.m.
A
Baja fecundidad en potosinas a dos hijos en promedio: Inegi
¿Quieres resumir esta noticia?

Resumen

Destacados

    Preguntas y respuestas

      ¿Qué te pareció el resumen?

      Este resumen y los análisis automáticos fueron generados por inteligencia artificial, por lo que podrían contener imprecisiones. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo.

      Desarrollado por SACS IA

      Aunque no precisó el porcentaje, Elizabeth Dávila Chávez, directora general de los Servicios de Salud de San Luis Potosí, informó que, en la actualidad incrementó la solicitud de métodos anticonceptivos entre la población en general.

      Por ende, reconoció que dicho aumento coincide con la disminución de la fecundidad de las mujeres potosinas en los últimos cinco años, con un promedio de dos hijos nacidos vivos, según el Censo Intercensal 2025 del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

      Refirió que, si bien los implantes subdérmico, el dispositivo cervicouterino, los parches, y las inyecciones son los más solicitados, en las últimas fechas incrementó el interés por la vasectomía en los hombres y la ligadura de trompas de falopio, salpingoclasia u OTB (Oclusión Tubaria Bilateral) en las mujeres.

      "El profesional de la salud médico, es quien debe de recetar el método que a la mujer que, de acuerdo a sus circunstancias, de acuerdo a su edad y de acuerdo muchas veces al número de hijos o el espaciamiento que quiera dar", subrayó.

      ¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


      En entrevista posterior a la comparecencia de la Secretaría de Salud ante la Comisión de Salud y Asistencia Social, dijo que los procedimientos son muy seguros, por lo cual, destacó la importancia de acudir al sistema de salud para solicitar el más acorde a cada persona.

      Subrayó que, de acuerdo con el contexto de cada solicitante, se coloca determinado método, por ejemplo, para una mujer residente de alguna localidad del interior del estado, le puede generar mayor beneficio un implante subdérmico con duración de cinco años.

      LEA TAMBIÉN

      Inegi reporta caída de fecundidad en México

      Entre 2020 y 2025, la edad mediana en México subió de 29 a 32 años, reflejando un proceso de envejecimiento demográfico.

      Lo más visto

      MINUTO A MINUTO

      no te pierdas estas noticias

      Baja fecundidad en potosinas a dos hijos en promedio: Inegi
      Baja fecundidad en potosinas a dos hijos en promedio: Inegi

      Baja fecundidad en potosinas a dos hijos en promedio: Inegi

      SLP

      Rubén Pacheco

      La cifra coincide con el incremento en la demanda de anticonceptivos en las parejas

      Detalla Obras Públicas trabajos en carretera Bocas
      Detalla Obras Públicas trabajos en carretera Bocas

      Detalla Obras Públicas trabajos en carretera Bocas

      SLP

      Rolando Morales

      Destinan 10 millones de pesos para intervenir la vía

      Habitantes de zona norte piden agua y drenaje
      Habitantes de zona norte piden agua y drenaje

      Habitantes de zona norte piden agua y drenaje

      SLP

      Rolando Morales

      Denuncian falta de mantenimiento en infraestructura vial y sanitaria

      Inicia suspensión de servicio en líneas de Red Metro
      Inicia suspensión de servicio en líneas de Red Metro

      Inicia suspensión de servicio en líneas de Red Metro

      SLP

      Redacción

      Varias estaciones estarán inhabilitadas debido a cierres viales anunciados por la SCT