¿Quieres resumir esta noticia? Clic aquí Resumen Destacados Preguntas y respuestas

Vecinos del Barrio de San Sebastián denuncian la indiferencia de las autoridades para reparar una fuga de agua que únicamente requiere el envío de cuadrillas para destapar el drenaje.

Según los propios quejosos, miles de litros de agua potable se están desperdiciando y a pesar de que los vecinos han hecho peticiones al Interapas para solucionar el problema, su queja no ha sido atendida.

El problema que sigue sin solución a pesar de que ya hay un reporte, se ubica en la calle de Arteaga en el Barrio de San Sebastián. Los vecinos mostraron todas las manzanas donde se ubica la fuga de agua que ya es muy visible y sin embargo no

es atendida.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Precisan que el agua está brotando y el vital líquido ya ha recorrido varias cuadras.

Los vecinos de las calles involucradas en lo que parece ser la ruptura de un tubo principal, aseguran que es una pena que mientras en muchos lugares de San Luis Potosí hay una problemática fuerte con la falta de agua, en este barrio se esté desperdiciando por la falta de atención de Interapas.

Los afectados afirmaron que han hecho múltiples llamadas a los números de atención del organismo intermunicipal, pero difícilmente se han podido comunicar y la fuga no se ha podido solucionar.

Llamaron a los responsables de intervención del organismo operador a que se presenten de inmediato a contener la fuga, porque en este caso, miles de litros que podrían ser aprovechados en las viviendas, se van directo al drenaje.